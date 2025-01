A murit regizorul american David Lynch. Era cunoscut pentru serialul Twin Peaks sau Muholland Drive

Filmele lui Lynch au fost și sunt cunoscute pentru elementele lor de suprarealism, secvențele de vis sau coșmar, precum și imaginile stranii de multe ori cu elemente de noir și neo-noir, alături de o coloana sonoră creată cu meticulozitate. Moartea regizorului a fost anunțată pe Facebook.

A murit regizorul american David Lynch, cunoscut pentru Twin Peaks

”Cu regret profund, noi, familia lui, anunțăm moartea bărbatului și a artistului, David Lynch. Am aprecia puțină intimitate în acest moment. Există o mare gaură în lume acum că el nu mai este cu noi. Dar, așa cum spunea el, fii cu ochii pe gogoașă și nu pe gaură”, a transmis familia.

În august 2024, Lynch a transmis că a fost diagnosticat cu emfizem pulmonar și, în noiembrie, a vorbit în continuare despre dificultățile sale de respirație. ”Abia pot să trec prin cameră. Parcă te plimbi cu o pungă de plastic în jurul capului”, a completat regizorul.

Filmele Blue Velvet, Wild at Heart și Mulholland Drive, alături de Eraserhead sau The Elephant Man sunt operele sale cele mai cunoscute, alături de serialul TV Twin Peaks. A primit trei nominalizări la Oscar pentru cel mai bun regizor (pentru Blue Velvet, The Elephant Man și Mulholland Drive) și a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră în 2019.

De asemenea, Lynch a câștigat Palme d’Or la festivalul de film de la Cannes pentru Wild at Heart în 1990. Lynch a practicat, de asemenea, meditația transcendentală, înființând Fundația David Lynch pentru Educație bazată pe conștiință și pace mondială în 2005.

Regizorul nu și-a dorit niciodată o familie, însă a avut patru soții

(inclusiv colaborări cu Julee Cruise, Lykke Li și Karen O), a creat un reportaj meteo pe YouTube șii a deschis un club de noapte la Paris în 2011. În 2018, el a explicat pentru stilul său de viață retras: ”Îmi place să fac filme. Îmi place să lucrez. Nu prea îmi place să ies”. În 2024, a dezvăluit că obiceiul său de a fuma mereu a dus la boala care i-a adus sfârșitul.

Desigur, cel mai cunoscut serial al vremii a fost Twin Peaks, cu toate că la început criticii au strâmbat din nas pentru că era ceva ”atipic”. Lynch a fost căsătorit de patru ori și a fost iubitul actriței Isabella Rossellini. Într-un ultim interviu acordat The Guardian, reporterul a remarcat cum Lynch era mereu pus pe glume și, în general, un om foarte prietenos.

Credea în reîncarnare și era convins că doar pacea pe pământ poate să aducă fericirea tuturor. ”Îmi iubesc viața. Ce bine ar fi dacă toți am putea să ne îndeplinim dorințele și să avem o viață lungă și fericită”, transmitea regizorul. Cât despre viața sa, cele patru căsnicii și urmași, concluzia lui Lynch era cel puțin cinică.

” Niciodată nu mi-am dorit să mă însor, niciodată nu mi-am dorit să am copii. Cu toate acestea iată-mă”, povestea regizorul în acel interviu, vizibil amuzat de situație.