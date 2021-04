A murit românul botezat de Adolf Hitler. S-a stins din viață la 80 de ani

Ernst Stadler locuia în comuna Suceviţa, din judeţul Suceava. Bărbatul care susţinea că a fost botezat de Adolf Hitler, în primăvara anului 1941, s-a stins din viaţă cu câteva zile înainte de a împlini 80 de ani şi a fost înhumat în cimitirul catolic din localitatea Voievodeasa.

A murit românul botezat de Adolf Hitler

Soția lui Ernst Stadler a declarat pentru presa locală că bărbatul a murit la Spitalul Rădăuţi, unde a ajuns din cauza unor probleme pulmonare.

Cunoscut de apropiați drept Nea’ Adolf, Stadler s-a născut în Hohenschwangau, localitate din apropierea frontierei Germaniei cu Olanda, într-o tabără unde erau cantonaţi etnici germani aduşi din estul Europei.

Mama sa, Barbara Stadler, originară din Voievodeasa-Suceviţa, mai avea doi copii. Soţul acesteia era pe front când a venit pe lume cel de-al treilea copilal familie.

„Tata era neamţ de origine, Mathias Stadler, mama la fel, Barbara Stadler, născută Gaschler. Când au plecat ai mei de aici aveau numai doi copii, fraţii mei mai mari, Peter şi Alfred. Au fost cantonaţi într-un gen de tabără la Hohenschwangau, localitate din apropierea graniţei germane cu Olanda. Imediat ce au ajuns acolo, tata a fost luat la război.

Îmi aduc aminte din cele ce mi-a povestit mama că le-au spus, încă de când au sosit în tabără, că primul copil care se va naşte acolo va fi botezat de Hitler. În primăvara anului 1941, la 25 aprilie, m-am născut eu, chiar acolo la Schwangau (n.a. Hohenschwangau).

Mama mi-a zis că am fost botezat de Hitler, de aceea am primit şi numele de Adolf, alături de Ernst, şi am aflat tot de la ea, Dumnezeu să o ierte”, a povestit Ernst Stadler într-un interviu acordat publicaţiei Monitorul de Suceava, în 2001, relatează Adevărul.

Adolf Ernst Stadler a povestit că în 1940 familia sa a fost dusă în Germania. La vremea respectivă, Fuhrer-ul a iniţiat o campanie prin care voia să aducă „acasă” germanii stabiliţi în alte ţări ale Europei. .

În ziua botezului, naşul i-a dat mamei bebeşului şi un plic cu bani pentru a o ajuta să acopere unele cheltuieli.

Bărbatul a mai spus că atunci când s-a întors în România, mama sa a ars certificatul de naştere semnat de Adolf Hitler, procedând astfel de teama ruşilor.

„De teamă, atunci când mi-a făcut actele aici în ţară, mama nu a mai trecut şi prenumele Adolf, pentru că atât ar mai fi trebuit pentru noi… Însă, în actele emise în Germania la vremea de atunci, eu figurez ca Stadler Adolf Ernst. De altfel, acest lucru se vede şi în documentele pe care le-am scos de la Arhivele Statului din Germania, atunci când umblam să obţin şi acte germane, ceea ce am reuşit.

Am şi paşaport german, sunt şi cetăţean german, însă vă rog să mă credeţi că niciodată nu am fost tentat să mă stabilesc acolo. De ce? Pentru că aici, la Voievodeasa, este casa mea şi eu aici vreau să mor, chiar dacă doi din cei patru copii ai mei s-au stabilit acolo”, a mai spus în 2001 Ernst Stadler.