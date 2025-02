A murit și copilul de 5 ani aflat în mașina căzută în râul Olt. Băiețelul a luptat mai multe zile pe un pat de spital

Vin vești triste de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, acolo unde se afla internat de mai multe zile copilul de 5 ani aflat în mașina căzută în râul Olt. Din păcate, micuțul a pierdut lupta cu viața și s-a stins în cursul acestei zile.

Vești cumplite de la Sibiu: copilul de 5 ani aflat în mașina care a căzut în Olt a murit duminică

În ciuda eforturilor disperate depuse de medici în ultimele cinci zile, băiețelul de 5 ani a încetat din viață duminică, 9 februarie. Decesul a fost înregistrat la ora 13:30, potrivit reprezentanților unității medicale.

ADVERTISEMENT

De marți, 4 februarie, micuțul se afla internat pe secția de Terapie Intensivă, în stare critică. Numai miercuri, copilul a fost resuscitat de opt ori de către medicii din unitate.

Reamintim că în care au murit o tânără de 23 de ani și tatăl ei. Cei trei au căzut cu mașina în râul Olt. În ceea ce-i privește pe cei doi adulți, șocul hipotermic le-a curmat viața.

ADVERTISEMENT

În momentul intervenției salvatorilor, toți trei se aflau în stop cardio-respirator. Într-o primă fază, tânăra și copilul au răspuns manevrelor de resuscitare. Decesul bărbatului de 68 de ani din vehicul a fost înregistrat în noaptea zilei de 4 spre 5 februarie.

Apoi, spre dimineață, medicii de la Spitalul din Vâlcea, acolo unde fusese fiica sa de 23 de ani, au transmis că inima acesteia s-a oprit. Copilul a rămas internat pe secția de Terapie Intensivă de la Sibiu. În fiecare clipă, medicii de la pediatrie au luptat pentru viața lui. Duminică, din nefericire, a fost declarat și decesul său.

ADVERTISEMENT

Tânăra decedată în accidentul din Vâlcea venise acasă din Germania. Era un sprijin pentru familia sa numeroasă

Accidentul cumplit de marți a avut loc în comuna Racovița, județul Vâlcea. , pe drumul județean 703P, și a intrat pe contrasens. Mașina în care se mai aflau tatăl și nepotul acesteia a căzut în râul Olt.

Mihaela, în vârstă de 23 de ani, mătușa copilului, tocmai venise acasă în vacanță din Germania. În seara tragediei, ea a plecat împreună cu tatăl ei și nepotul său să alimenteze și să spele mașina. Avea să fie ultimul lor drum împreună.

ADVERTISEMENT

Tânăra provenea dintr-o familie numeroasă, cu 12 frați. Nu a mai apucat să se bucure prea mult timp de timpul petrecut cu apropiații. Sora ei povestește chinul prin care trece familia. ”Tatăl şi fiica să moară în același accident… dezastru! Ieri (n.r. luni) la ora 14.00 am vorbit cu ea, am vorbit cu tata și azi-noapte am auzit că a murit. Nu-mi vine să cred.

La 02.00 am sunat la UPU Sibiu să întreb de tata. Sora mea a murit la Vâlcea, iar tata și nepoțelul au fost duși la spital la Sibiu. Am sunat azi-noapte, sunt fiica lui Popa Nicușor și vreau să știu starea lui. Din păcate, mi-au spus că tata a decedat. Mi-a rupt sufletul… După 2 ore am auzit că a murit și sora…”, a spus sora Mihaelei, potrivit .