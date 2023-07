A murit Sinead O’Connor. Celebra cântăreață avea 56 de ani

A murit Sinead O’Connor. Faimoasa cântăreață irlandeză avea 56 de ani, iar potrivit presei internaționale, s-a stins din viață urmă cu foarte puțin timp. Ea a devenit faimoasă datorită piesei ‘Nothing Compares 2 U’, compusă de Prince în 1990.

Trebuie menționat faptul că Sinead O’Connor A fost maltratată de mama ei și deși a cerut ajutor în numeroase părți pe când era mică, nu l-a primit. De asemenea, a avut o poveste de viață destul de complexă.

Care a fost cauza morții și de ce a murit Sinead O’Connor? Pe de altă parte, sursa citată a confirmat faptul că Sinead O’Connor a murit miercuri.

Într-o declarație publică, familia a făcut totodată și un apel la respectarea intimității. Asta în condițiile în care toți cei apropiați și care au cunoscut-o au de depășit momente dificile acum, arată .

“Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în aceste momente foarte dificile”, a fost mesajul transmis de familia cântăreței.

Povestea lui Sinead O’Connor

Menționăm faptul că Sinead O’Connor s-a născut pe 8 decembrie 1966 la Dublin. Avea o familie dificilă, iar la un moment dat a și vorbit despre evenimentele marcante din viața sa.

Mai exact, artista povestea că a fost abuzată fizic de mama ei când era copil și nu numai. Iar de aici, ea s-ar fi confruntat cu numeroase probleme de sănătate mintală. Au urmat apoi și alte evenimente.

Părinții ei au divorțat, iar mama artistei a murit într-un accident teribil. Viața lui Sinead O’Connor s-a schimbat atunci când Paul Byrne, bateristul trupei irlandeze In Tua Nua, colaboratori ai trupei U2, a remarcat-o.

Avea doar 15 ani pe atunci, însă promitea multe. În colaborare cu membrii trupei, artista a reușit să dea lovitura. A scris single-ul “Take My Hand”, iar mai apoi a decis să lase școala deoparte și să urmeze o carieră muzicală.

A studiat pianul, dar și canto la Dublin, a semnat mai multe contracte de-a lungul anilor, iar 1990 avea să fie anul ei norocos. Atunci a fost lansat albumul “I Do Not Want What I Haven’t Got”. Iar single-ul “Nothing Compares 2 U” preluat de la Prince a ajutat-o enorm.

În ciuda talentului său muzical însă, Sinead O’Connor a fost considerată o bună perioadă de timp o personalitate destul de controversată. Asta nu a împiedicat-o însă în drumul ei spre succes pe plan muzical.