A murit șoferul microbuzului „groazei” în care se afla echipa Dinamo II! Bilanțul accidentului cumplit a ajuns la două victime

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Au trecut două luni de la accidentul cumplit în care își pierdea viața Constantin Covaciu, maseurul formației Dinamo II. Șoferul microbuzului care a ieșit de pe drum și s-a izbit de un copac a murit și el în spital, după două luni în care a fost internat în stare gravă.

A murit șoferul microbuzului în care se afla delegația echipei Dinamo II. Avea 83 de ani

Șoferul avea 83 de ani și a murit la Spitalul de Urgență Floreasca din București, astfel că bilanțul deceselor a ajuns la două victime. Tragedia s-a petrecut pe 31 iulie, lângă Câmpulung Muscel, iar primul care a murit la scurt timp după impact a fost maseurul Constantin Covaciu, în vârstă de 58 de ani.

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În microbuz se aflau membri ai staffului dinamovist și jucători ai echipei secunde, majoritatea cu vârste între 17 și 21 de ani. Pe lista răniților s-a aflat în acel moment și Adrian Ropotan, antrenorul lui Dinamo II, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ropotan a fost rănit serios la o mână și a fost transportat la spital.

, mai ales atunci când s-a aflat că la volan se aflase un bărbat în vârstă de 83 de ani. În ciuda faptului că acesta avea toate actele în regulă și experiență de zeci de ani de condus, familiile victimelor au considerat că firma care a pus la dispoziție microbuzul se face vinovată de tragedie.

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Patronul companiei care deține „microbuzul groazei”, reacție șocantă pentru FANATIK

De altfel, Dumitru Colonescu, cel care deține compania de transport persoane, a avut atunci o reacție condamnată de multă lume, imediat după accident: Îmi pare foarte rău, eu în ultimii ani nu am avut niciun accident. Ați înțeles? În ce an a avut loc accidentul?”.

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Ca și un paradox, anchetatorii au stabilit că cei aflați în microbuz au avut noroc că vehiculul s-a lovit de un copac, pentru că tragedia putea fi și mai mare în condițiile în care microbuzul putea ajunge într-o râpă în apropiere.