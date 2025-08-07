News

A murit sora lui Corneliu Coposu. Steluţa Coposu era ultima rămasă din familia fostului lider țărănist

A murit Steluța Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu. Anunțul fundației care îi poartă numele de familie.
Mădălina Cristea
07.08.2025 | 08:21
A murit sora lui Corneliu Coposu Steluta Coposu era ultima ramasa din familia fostului lider taranist
A murit sora lui Corneliu Coposu. Steluța Coposu a fost decorată de Regele Mihai și era singura rămasă în viață din familia Seniorului.

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu, a murit joi dimineață. Era președinta fundației care poartă numele fratelui ei și ultima urmașă directă a uneia dintre cele mai respectate familii din politica românească.

A murit Steluța Coposu, sora „Seniorului”

Anunțul trist a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu. Mesajul emoționant a fost publicat pe pagina oficială a fundației: „a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”. Gherasim a mai precizat că detaliile despre înmormântare vor fi făcute în următoarea perioadă.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, STELUȚA LUCIA RODICA COPOSU a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi”, se arată pe contul personal de socializare.

Steluţa Coposu s-a născut pe 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj. A urmat liceul și facultatea în București, iar în 1956 a absolvit Institutul Politehnic. A lucrat peste 30 de ani în domeniul energetic, la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Capitală.

Steluța Coposu a fost decorată de Regele Mihai I

După moartea fratelui ei, în 1995, Steluţa a pus umărul la înființarea Fundației Corneliu Coposu. A devenit o figură activă în păstrarea memoriei politicianului, implicându-se în numeroase acțiuni civice și culturale, însă întotdeauna a păstrat discreția.

În 2009, Steluţa și sora sa, Flavia Bălescu-Coposu, au fost decorate de Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României. A fost un omagiu pentru devotamentul lor față de valorile democratice și memoria fratelui lor.

„Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, declara pe atunci Flavia Bălescu Coposu

Cine a fost Corneliu Coposu

Corneliu Coposu a fost una dintre cele mai respectate figuri ale politicii românești postcomuniste, cunoscut pentru lupta dusă împotriva regimului comunist. Născut în 1914 la Bobota, în Sălaj, Coposu a fost secretarul personal al lui Iuliu Maniu, liderul Partidului Național Țărănesc, și un opozant activ al comunismului încă de la instaurarea sa în România.

După 1947, când comuniștii au preluat puterea, Coposu a fost arestat și ținut după gratii timp de 17 ani în închisorile politice, fără să fie niciodată condamnat printr-un proces corect. A fost supus unui regim dur de detenție, inclusiv izolare și muncă forțată. După eliberare, a fost supravegheat constant de Securitate și a trăit marginalizat până la căderea regimului în 1989.

După Revoluție, Corneliu Coposu a refăcut Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) și a devenit liderul opoziției democratice. A militat pentru integrarea României în NATO și Uniunea Europeană, fiind un simbol al rezistenței anticomuniste. Corneliu Coposu a murit în anul 1995.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
