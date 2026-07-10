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“A murit starul din Liga Campionilor!” Ce scriu englezii despre Gabi Mureșan după ce s-a duelat cu Chelsea și Manchester United

Presa din Anglia a reacționat după decesul fostului internațional român Gabi Mureșan. Ce au scris britanicii despre fotbalistul care le-a înfruntat pe Chelsea și Manchester United în Champions League.
Bogdan Mariș
10.07.2026 | 10:48
A murit starul din Liga Campionilor Ce scriu englezii despre Gabi Muresan dupa ce sa duelat cu Chelsea si Manchester United
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Cum au reacționat englezii după decesul fostului internațional român Gabi Mureșan. FOTO: Hepta / Sport Pictures / colaj Fanatik
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Fotbalul românesc a fost cutremurat de decesul fostului internațional Gabi Mureșan, care ar fi suferit un infarct. Vestea a ajuns și în vestul Europei, iar presa engleză a oferit o primă reacție după ce fostul mijlocaș a murit la vârsta de doar 44 de ani. În perioada în care a evoluat la CFR Cluj, Mureșan a înfruntat în Champions League două echipe uriașe din Anglia, Chelsea și Manchester United.

Cum au reacționat englezii după decesul lui Gabi Mureșan

Englezii au oferit o primă reacție după decesul lui Gabi Mureșan. „Starul din Champions League a decedat la 44 de ani după ce a fost scos dintr-un lac”, au titrat cei de la express.co.uk, care au notat următoarele: „Lumea fotbalului este în doliu după decesul fostului internațional român Gabriel Mureșan, care a decedat tragic după ce a fost scos dintr-un lac.

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Din câte se pare, Mureșan, care pe parcursul carierei a înfruntat unele dintre cele mai mari cluburi de pe planetă în Champions League, înota într-un lac din localitatea transilvăneană Apold în momentul în care a avut loc incidentul”. Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decesul fostului fotbalist.

Câte meciuri a strâns Gabi Mureșan în grupele Champions League

Gabi Mureșan a evoluat la CFR Cluj în perioada 2007-2013, una extraordinară pentru gruparea din Gruia, care a câștigat trei titluri, evoluând de fiecare dată în grupele Champions League. Fostul mijlocaș a fost integralist în toate meciurile disputate în grupe în toamna lui 2008, cu AS Roma, Chelsea și Girondins de Bordeaux.

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În 2010, Mureșan a evoluat într-un singur meci, cel cu FC Basel, ratând mai apoi aproape întreaga campanie de Champions League din cauza unei accidentări. Ultimele 6 din cele 13 partide jucate de fostul internațional român în grupele celei mai importante competiții inter-cluburi au fost în toamna lui 2012, când CFR a fost repartizată într-o grupă cu Braga, Manchester United și Galatasaray.

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Mureșan a fost integralist în succesul istoric obținut de „feroviari” pe Old Trafford, 1-0, dar reprezentanta României a ratat la limită calificarea în optimi, din cauza rezultatelor directe cu Galatasaray. Mijlocașul a strâns 6 prezențe și în Europa League în tricoul CFR-ului, unde a înfruntat alți adversari de calibru, precum Inter Milano, PSV Eindhoven, FC Copenhaga sau Sparta Praga.

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  • 7 cluburi a reprezentat Gabi Mureșan în cariera de fotbalist
  • 9 selecții a strâns fostul mijlocaș pentru echipa națională, în perioada 2007-2011
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