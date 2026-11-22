ADVERTISEMENT

la o distanță foarte mare de casă. El locuia în Canada, acolo unde stătea în chirie într-un apartament deținut de un român. După ce proprietarul l-a găsit mort în casă, acesta l-a anunțat pe Gheorghe Turda, interpret de muzică populară și prieten de-al lui Dudu Georgescu, care a și dat trista veste în România. Fosta „Gheată de Aur a Europei” locuia de foarte mult timp departe de casă, iar motivele sunt de-a dreptul dramatice.

Cum a ajuns Dudu Georgescu să locuiască în chirie la mii de kilometri de România

La fel ca multe alte legende ale fotbalului românesc, Dudu Georgescu a plecat departe de România, aici unde nu primea niciun ban din partea statului. El a căutat posibilitatea de a continua în sport și a găsit o oportunitate tocmai la Toronto. Decizia sa a venit și în urma mai multor evenimente neplăcute pe care le-a trăit în țară.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău sincer pentru el. Problema e de ce a plecat din România. Și eu cred că principalul motiv pentru care a plecat e că toți cei care am jucat fotbal n-avem pensie, n-avem nimic. Nu ne dă nimeni nimic nouă. Cu toate că ni se opreau bani și cred că și pe vremea lui Dudu Georgescu li se opreau din bani. Da? Dacă n-ai niște bani strânși deoparte sau nu-ți faci o afacere, e cam greu să supraviețuiești ca fotbalist în România. Și eu cred că de-aia a și plecat. De-aia și Bălan s-a stins.

Eu acum cinci ani, când am făcut ultimul meci pe care l-au făcut toți foștii fotbaliști ai lui Dinamo pe Ștefan cel Mare, am încercat să dau și de el. N-a vrut să vină. A zis că el nu vine în România. Și din câte știu l-au mai căutat și alții și tot așa. Nu vorbea. (n.r. – se poate spune că a murit supărat pe România?) Da, dacă nu voia să vină în România. Da, cred că da. Poate și datorită faptului că nimeni nu l-a ajutat. Din câte știu eu, nu prea a reușit să fie nici antrenor, nici conducător”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dudu Georgescu a fost evacuat din casa sa în anii 2000, după care a fost dat afară din apartamentul oferit de Negoiță

În cadrul emisiunii „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit cum Andrei Negoiță l-a angajat pe Dudu Georgescu la Dinamo și, Momentul în care fostul patron de la Dinamo îi înmânează cheile a fost extrem de emoționant, întrucât Dudu Georgescu a izbucnit în lacrimi. Ulterior, el a fost forțat să plece din apartamentul respectiv, întrucât i-a fost pus la dispoziție doar pentru a locui acolo cât activează la club.

ADVERTISEMENT

Emoțiile lui Dudu Georgescu denotă fie că i-a s-a promis că acel apartament îi aparține, fie a fost vorba despre o neînțelegere. Cert este că el a trebuit să părăsească locuința ulterior. În anii 2000, fostul mare atacant al lui Dinamo își pierduse și casa de pe Moșilor după ce a fost retrocedată statului român: „Păi așa și nea Cornel. Ce, trebuia să plece din țară Țălnar dacă i-au luat apartamentul? Am impresia că el este plecat de foarte mult timp, iar atunci era povestea că îi dă Negoiță un apartament în care să stea în România. Nu este singurul care moare singur, departe de casă. Din păcate, da, este dramatic, dar nu avem ce să facem”, a mai spus Dănuț Lupu.