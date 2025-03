A murit tatăl Danei Budeanu. Unde a fost înmormântat Adrian Guțilă, în mare secret

A murit tatăl Danei Budeanu. Renumita creatoare de modă, cunoscută îndeosebi pentru verdictele sale politice și mondene, și-a condus tatăl pe ultimul drum vineri, 28 martie 2025.

Presa din Gorj scrie că și-a înmormântat părintele în localitatea Godinești, de unde era acesta. Formatoarea de opinie cu un succes colosal pe rețelele de socializare a fost prezentă la tristul eveniment alături de fratele ei, Tudor, și partenerul ei de viață, fiul lui ,

Publicația locală menționată scrie că Adrian Guțilă, o figură importantă din lumea afacerilor, a fost înhumat în cimitirul satului natal din județul Gorj. Realizatoarea pastilelor „Verdict” de pe YouTube nu a confirmat, până la această oră știrea care a trecut ca neobservată în spațiul public.

Dana Budeanu a fost, de altfel, întotdeauna extrem de discretă cu viața ei personală, mai ales când a venit vorba despre părinții ei. Creatoarea de modă a spus, la un moment dat, câteva cuvinte despre cât de mândră a fost de familia ei.

Ce spunea creatoarea de modă despre familia ei

„Provin dintr-o familie ai cărei părinți au fost discriminați EXTREM, pentru ca aveau «dosar prost»… am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată, cu o mamă și un tată plini de povești de viață fantastice și tăceri la fel. M-au crescut niște părinți care au tăcut cândva, ca astăzi eu să pot vorbi cât vreau. M-au crescut niște oameni superbi. Unici prin cât amar au dus în spate și-n suflet. Fără să ne arate nouă, copiilor, nimic…

Și așa am făcut și eu cu fetițele mele. În fața lor nu m-am plâns o dată. Le-am spus că totul este numai fericire și iubire, și univers infinit… că aşa mi-au spus mie bunu şi buni, care-s pentru mine şi pentru ele nişte SFINŢI… Am crescut cu poveşti superbe despre evrei, despre români, despre unguri, despre ţigani, despre ţărani, despre comunişti, despre liberali, despre securişti… Despre miliţieni, despre bătrâni în egală măsură şi mereu intercalate şi cumva continuându-se una pe alta. Am crescut într-un echilibru despre viaţa, despre lume, despre oameni… am crescut atât de frumos, încât nimeni nu-mi poate fura sufletul vreodată…”, povestea, pe Facebook, Dana Budeanu.

Tatăl Danei Budeanu, acuzații grave într-un raport ONU

Tatăl Danei Budeanu a fost un important afacerist în zona de energie, iar la un moment dat numele său a fost implicat într-un scandal internațional legat de operațiunile sale. , fostul antreprenor a fost acuzat de ONU pentru că a dat șpagă în Irak, pentru petrol. Pe lista companiilor care au făcut afaceri în perioada invaziei americane din țara aflată în Orientul Mijlociu se aflau mai multe firme românești, iar într-una dintre ele ar fi fost asociat și Adrian Guțilă.

La adresa companiei Romtek Special Industries, în care era asociat tatăl vedetei, ar figura mai multe firme ale Danei Budeanu, conform aceleiași surse. La unele dintre ele este asociată cu mama ei, Lucreția Guțilă. E vorba despre firmele Love is Flying SRL, Love is Glowing SRL, Love is Gipsy SRL, Love is Flirtatious SRL.