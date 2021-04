A murit tenorul Corneliu Murgu. Timp de 19 ani a fost directorul Operei Naţionale Române din Timişoara

Marele tenor Corneliu Murgu s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Era internat la Spitalul Clinic Județean din Timișoara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Corneliu Murgu lasă în urmă o carieră memorabilă. A evoluat în toate colțurile lumii. A avut spectacole de nenumărate ori în Italia, la Veneţia, Roma, Napoli, Trieste. La Scala din Milano a debutat în „Aida” de G. Verdi sub conducerea lui G. Patané. În 1994 a interpretat rolul „Otello” de G. Verdi la Arenele din Verona.

A fost Director General al Operei Naționale Române Timișoara din anul 2000 până în anul 2019. După o carieră strălucită, Corneliu Murgu a primit Ordinul Serviciului Credincios în rang de Cavaler, acordat de Preşedintele României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A murit tenorul Corneliu Murgu. Avea 73 de ani

“Corneliu Murgu a urmat Conservatorul din Florența, iar mai apoi a obținut importante premii de interpretare și contracte cu cele mai renumite teatre de operă italiene. După debutul său excepțional la Opera Metropolitan din New York, a fost invitat cu regularitate pe scenele celebre din Statele Unite.

De la debutul vienez, cariera sa internaţională a fost una de referinţă. A cântat pe scenele operelor din Berlin, München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Zürich, Avignon, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lisabona, Las Palmas, Bilbao, Barcelona, Melbourne, Rio de Janeiro, Johannesbourg, Tokyo, Odessa. A evoluat de nenumărate ori în Italia, la Veneţia, Roma, Napoli, Trieste. La Scala din Milano a debutat în „Aida” de G. Verdi sub conducerea lui G. Patané. În 1994 a interpretat rolul „Otello” de G. Verdi la Arenele din Verona.

ADVERTISEMENT

Pe continentul american a debutat în 1982 la Metropolitan Opera din New York, în spectacolul „Bal Mascat” de G. Verdi, urmat de reveniri triumfale pe scenele lirice din New York, Philadelphia, Pittsburg, New Orleans, Palm Beach, Denver. Cu rolul Otello debutează la Opera din Montpellier, participă la inaugurarea Operei Bastille din Paris şi colindă marile teatre din Franţa.

A condus cursuri de măiestrie artistică la Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Craiova. A participat la numeroase concerte organizate de UNESCO şi UNICEF. A fost membru fondator al Societăţii Filarmonice din Timişoara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A primit Ordinul Serviciului Credincios în rang de Cavaler, acordat de Preşedintele României. A fost Director General al Operei Naționale Române Timișoara din anul 2000 până în anul 2019.

Opera Națională București iși exprimă eterna considerație și transmite sincere condoleanțe colegilor Operei Naționale Române Timișoara si familiei marelui artist!”, a transmis Opera Națională București într-un mesaj postat pe Facebook.

ADVERTISEMENT