A murit Tina Turner! Regina rock-n-roll-ului avea 83 de ani

A încetat din viață Tina Turner. Supranumită regina rock-n-roll-ului, celebra cântăreață a murit la vârsta de 83 de ani, după o suferință lungă. Decesul a survenit în casa ei din Küsnacht, lângă Zurich, Elveția.

Informația a fost oferită presei chiar de purtătorul ei de cuvânt. De remarcat că Tina Turner, pe numele ei adevărat Anna Mae Bullock, s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, Tennessee, . A devenit faimoasă la sfârșitul anilor 60, atunci când a apărut în formația Ike & Tina Turner Revue.

Nu a mai durat mult până când ei a devenit internațional, dar ca artist solo. Abuzul domestic la care Ike și-a supus soția a fost documentat într-un film biografic marca Hollywood. Angela Bassett, cea care a interpretat-o pe Tina Turner avea să câștige nu mai puțin de trei premii Oscar.

S-a făcut remarcată datorită unui vine impresionant, dar și a unei vitalități inepuizabile. Încet, dar sigur, Tina Turner a încântat milioane de fani și a inspirat mulți artiști din generațiile următoare.

La începutul anilor 1980, Turner a lansat „una dintre cele mai mari reveniri din istoria muzicii”. Albumul ei de multiplatină din 1984, Private Dancer, a propus hitul „What’s Love Got to Do with It”. Melodia a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună piesă a anului și a devenit prima și singura ei piesă numărul unu în Billboard Hot 100.

Succesul ei în topuri a continuat cu „Better Be Good to Me”, „Private Dancer”, „We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)”, „Typical Male”, „The Best”, „I Don’t Wanna Fight“ și „GoldenEye”. În timpul turneului mondial Break Every Rule din 1988, ea a stabilit un record mondial Guinness pentru cea mai mare audiență plătită (180.000) pentru un interpret solo.

A reușit să vândă 80 de milioane de albume și a primit nu mai puțin de 12 premii Grammy. La toate acestea se adaugă peste trei decenii de turnee pe stadioane sold-out din întreaga lume. Concret, discutăm despre o moștenire unică pe care a lăsat-o muzicii.

Purtătorul ei de cuvânt a declarat: „Va avea loc o ceremonie de înmormântare privată la care vor participa prieteni apropiați și familia. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei ei în acest moment dificil”.