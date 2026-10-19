Sport

A murit Tyson al Rusiei! Destin tragic pentru unul dintre cei mai talentați pugiliști de categorie grea

Catalin Oprea
19.10.2026 | 06:54
A murit Tyson al Rusiei Destin tragic pentru unul dintre cei mai talentati pugilisti de categorie grea
ULTIMA ORĂ
Denis Boytsov a murit, la vârsta de 40 de ani FOTO facebook
Boxerul rus Denis Boytsov a încetat din viață, la 11 ani după ce a fost găsit inconștient între două stații de metrou din Berlin
ADVERTISEMENT

Lumea boxului este în doliu după ce a aflat despre moartea fostului boxer rus Denis Boytsov, la vârsta de 40 de ani. Cauza morții, conform centrului sportiv regional din Oryol (Rusia), orașul său natal, a fost un cheag de sânge.

Boytsov a fost poreclit Tyson al Rusiei

Rusul, care și-a petrecut întreaga carieră în Germania, a fost considerat unul dintre cei mai mari talente la categoria grea din lume. În perioada sa de vârf, Boytsov a devenit un potențial pretendent la titlul mondial al lui Vladimir Klitschko, dar cariera sa s-a încheiat după un accident grav la Berlin în 2015, ale cărui circumstanțe nu au fost niciodată clarificate.

ADVERTISEMENT

Cu un bilanț de 36-1 (27 KO), boxerul a primit porecla de „Tyson rus” datorită loviturilor sale puternice (a câștigat prin KO în 18 din primele 20 de lupte), modului său de a boxa și faptului că avea o înălțime similară cu „Iron Mike”.

A devenit campion intercontinental WBA și pe locul doi pe listele WBA, astfel că a fost propus ca pretendent la titlul lui Klitschko. În acei ani de ascensiune, s-a luat în considerare și o luptă împotriva Tyson Fury.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele...
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române

În 2011, a fost găsit inconștient pe șinele de metrou

Doar că, în 2015, Boytsov a fost găsit inconștient și grav rănit pe șinele unui de metrou din Berlin, într-un tunel dintre două stații. Apartamentul lui era la doar câteva sute de metri distanță de una dintre stații.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru în cazul lui Denis Drăguș
Digisport.ro
Lovitură de teatru în cazul lui Denis Drăguș

Sportivul, care avea 29 de ani la acea vreme, a fost transportat de urgență la spital cu răni grave la cap și la mâini. Acolo a suferit o intervenție chirurgicală de urgență și ulterior a intrat în comă. Consecințele grave ale rănilor i-au marcat viața. El n-a mai putut nici să meargă, nici să vorbească.

ADVERTISEMENT

Familia crede că a fost victima unei răzbunări, poliția spune că era beat

Soția lui Boytsov, Olga, se temea că soțul ei a fost victima răzbunării, dar după ce au analizat declarațiile martorilor și înregistrările video, poliția din Berlin a considerat că a fost un accident. Nu au existat dovezi ale implicării unei terțe părți în acest incident, iar poliția a concluzionat că Boytsov era sub influența alcoolului atunci când a avut loc incidentul.

Boytsov a petrecut șapte săptămâni într-o comă indusă medical înainte de a-și începe recuperarea, deși sechele neurologice au fost foarte grave. A urmat ani de reabilitare în Germania înainte de a se întoarce în Rusia, unde s-a stins din viață la 11 ani de la tragicul accident.

ADVERTISEMENT
Al 5-lea șahist al lumii joacă pentru o echipă din România la Cupa...
Fanatik
Al 5-lea șahist al lumii joacă pentru o echipă din România la Cupa Europei. Superchess își apără titlul continental
Contra a dezvăluit cum l-a învins pe Răzvan Lucescu în duelul din Qatar....
Fanatik
Contra a dezvăluit cum l-a învins pe Răzvan Lucescu în duelul din Qatar. Ce a remarcat: „Era puțin abătut”
Caz revoltător la CSA Steaua! Memoria lui Emeric Ienei costă 24.760 de euro,...
Fanatik
Caz revoltător la CSA Steaua! Memoria lui Emeric Ienei costă 24.760 de euro, Biserica Profides a lui Aliuță primită gratis în Ghencea
Tags:
Parteneri
Negocieri importante la Dinamo! Andrei Nicolescu: '1.000.000 de euro'
iamsport.ro
Negocieri importante la Dinamo! Andrei Nicolescu: '1.000.000 de euro'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!