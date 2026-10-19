A murit Tyson al Rusiei! Destin tragic pentru unul dintre cei mai talentați pugiliști de categorie grea

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Lumea boxului este în doliu după ce a aflat despre moartea fostului boxer rus Denis Boytsov, la vârsta de 40 de ani. Cauza morții, conform centrului sportiv regional din Oryol (Rusia), orașul său natal, a fost un cheag de sânge.

Boytsov a fost poreclit Tyson al Rusiei

În perioada sa de vârf, Boytsov a devenit un potențial pretendent la titlul mondial al lui Vladimir Klitschko, dar cariera sa s-a încheiat după un accident grav la Berlin în 2015, ale cărui circumstanțe nu au fost niciodată clarificate.

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Cu un bilanț de 36-1 (27 KO), boxerul a primit porecla de , modului său de a boxa și faptului că avea o înălțime similară cu „Iron Mike”.

A devenit campion intercontinental WBA și pe locul doi pe listele WBA, astfel că a fost propus ca pretendent la titlul lui Klitschko. În acei ani de ascensiune, s-a luat în considerare și o luptă împotriva Tyson Fury.

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În 2011, a fost găsit inconștient pe șinele de metrou

Doar că, în 2015, Boytsov a fost găsit inconștient și grav rănit pe șinele unui de metrou din Berlin, într-un tunel dintre două stații. Apartamentul lui era la doar câteva sute de metri distanță de una dintre stații.

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Sportivul, care avea 29 de ani la acea vreme, a fost transportat de urgență la spital cu răni grave la cap și la mâini. Acolo a suferit o intervenție chirurgicală de urgență și ulterior a intrat în comă. Consecințele grave ale rănilor i-au marcat viața. El n-a mai putut nici să meargă, nici să vorbească.

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Familia crede că a fost victima unei răzbunări, poliția spune că era beat

Soția lui Boytsov, Olga, se temea că soțul ei a fost victima răzbunării, dar după ce au analizat declarațiile martorilor și înregistrările video, poliția din Berlin a considerat că a fost un accident. Nu au existat dovezi ale implicării unei terțe părți în acest incident, iar poliția a concluzionat că Boytsov era sub influența alcoolului atunci când a avut loc incidentul.

Boytsov a petrecut șapte săptămâni într-o comă indusă medical înainte de a-și începe recuperarea, deși sechele neurologice au fost foarte grave. A urmat ani de reabilitare în Germania înainte de a se întoarce în Rusia, unde s-a stins din viață la 11 ani de la tragicul accident.