A murit un artist celebru din Marea Britanie. A făcut senzație cu formația Bay City Rollers în anii ’70: ”Bye Bye Baby” VIDEO

Un celebru cântăreț din Marea Britanie a decedat la vârsta de 62 de ani. Basistul Ian Mitchell a fost membru al trupei Bay City Rollers, o formație cu mare succes în anii 1970.

Bay City Rollers a fost cunoscută în Regatul Unit, dar și în Statele Unite pentru single-uri populare precum „Saturday Night” şi „Bye Bye Baby”.

Ian Mitchell s-a alăturat trupei în 1976 şi a fost membru al formației într-o perioadă semnificativă. El a participat şi la revenirea trupei în anii 1980.

Bay City Rollers a fost fondată în Edinburgh, în 1964, de fraţii Alan şi Derek Longmuir. Formația a început să urce în topuri în 1974, după ce au apărut chitariştii Stuart “Woody” Wood şi Eric Faulkner şi solistul Les McKeow.

Melodii precum „Remember (Sha La La)”, „Shang-a-Lang”, „Summerlove Sensation” şi „All of Me Loves All of You” au transformat Bay City Rollers în ceea mai de succes trupă din Marea Britanie în 1975. Coverul melodiei „Bye Bye Baby” a lui Four Seasons, a fost 6 săptămâni numărul 1 în Marea Britanie în acel an.

În SUA, Bay City Rollers a devenit cunoscută cu „Saturday Night” în 1976. Melodia a ajuns pe locul 1 în Bilboard Hot 100. Au urmat și alte hit-uri de succes peste ocean.

Ian Mitchell, născut în Irlanda de Nord, avea 17 ani când a intrat în formație ca basist. A părăsit trupa un an mai târziu.

După o scurtă periodă, managerul și creatorul formației, Tam Paton, a fost concediat şi trupa s-a fragmentat din cauza unui lung şir de procese. Cei de la Bay City Rollers au încercat tot felul de reveniri, dar n-au mai putut să regăseasca magia de la mijlocul anilor ’70.

Basistul Ian Mitchell s-a întors în formație la una din reînâlniri, la un deceniu distanță după ce plecase.

