A murit un cunoscut actor din filmul ”Salvați soldatul Ryan”: ”Cu mare tristețe vă anunțăm că a decedat în somn”

Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din producții de excepție precum Saving Private Ryan și Black Hawk Down, a murit, pe 3 martie, la vârsta de 61 de ani. Se afla internat la un spital din California.

Doliu la Hollywood. A murit Tom Sizemore, un cunoscut actor din filmul ”Salvați soldatul Ryan”

Vestea dispariției ”sergentului” Michael Horvath din ”Salvați soldatul Ryan” a fost dată publicității de către managerul său. Ulterior, declarații a făcut și fratele regretatului actor, Paul Sizemore.

ADVERTISEMENT

”Cu o tristețe nemărginită trebuie să anunţ că actorul Thomas Edward Sizemore a murit în somn, astăzi (n.r vineri, 3 martie), la Spitalul St Joseph din Burbank. Fratele său Paul şi băieţii gemeni Jayden şi Jagger (17 ani) au fost alături de el”, a spus reprezentantul lui Sizemore, Charles Lago.

Fratele acestuia a adăugat: ”Sunt profund întristat de pierderea fratelui meu mai mare Tom. Era mai mare decât viața. Mi-a influențat viața mai mult decât oricine. Era un om talentat, iubitor, darnic. Te putea distra la nesfârșit cu inteligența și capacitatea de a povesti”.

ADVERTISEMENT

Născut pe 29 noiembrie 1961, Sizemore a devenit faimos încă din anii 1990. secundare de băieți duri, de obicei militari, polițiști sau criminali. De-a lungul vieții sale a avut și probleme cu drogurile și a făcut închisoare pentru violență domestică.

Potrivit , Tom Sizemore se afla internat de mai multe zile în comă, în unitatea de terapie intensivă a Centrului Medical Providence Saint Joseph din Los Angeles. El suferise un anevrism cerebral pe 18 februarie.

ADVERTISEMENT

Ulterior, pe data de 28 februarie, Lago a spus că medicii au transmis familiei actorului că ”nu mai există nicio speranţă” pentru ca marele actor să supraviețuiască acestui incident medical. Agentul lui Sizemore a spus că fiii actorului au fost devastați de pierdere și au cerut ca intimitatea lor să fie respectată în aceste clipe grele.

Tom Sizemore, roluri importante în filme celebre

Sizemore a fost nominalizat la Globul de Aur pentru rolul de mafiot în filmul Witness Protection din 1999. Mai este Este cel mai cunoscut pentru rolurile sale secundare din filme ca Născut pe 4 iulie (1989), Harley Davidson and the Marlboro Man (1991), Passenger 57 (1992), True Romance (1993), Natural Born Killers (1994), Strange Days (1995), Heat (1995), Red Planet (2000), Black Hawk Down (2001) sau Pearl Harbor (2001).

ADVERTISEMENT

Fără îndoială, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din filmul “Salvaţi soldatul Ryan” apărut în 1998 şi regizat de Steven Spielberg.

ADVERTISEMENT

Acest lungmetraj, în care au mai jucat printre alții Tom Hanks sau Matt Damon, a câştigat 5 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor. A luat premii şi pentru imagine, montaj, sunet şi montaj de sunet.