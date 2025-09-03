Sport

A murit un fost mare arbitru din România! Vestea a fost dată chiar de Federație

Un fost arbitru important din sportul românesc a decedat. Anunțul trist a fost făcut chiar de Federația pe care acesta a reprezentat-o.
03.09.2025
Fostul arbitru Horațiu Belu a decedat. FOTO: colaj Fanatik

Fostul arbitru de handbal Horațiu Belu, care a reprezentat România timp de peste 15 ani ca observator al Federației Europene de Handbal (EHF) a plecat dintre noi. Anunțul trist a venit din partea Federației Române de Handbal.

Un fost mare arbitru a decedat. Mesaj emoționant din partea Federației

Decesul fostului arbitru Horațiu Belu a fost anunțat de Federația Română de Handbal, printr-un mesaj pe pagina oficială de Facebook. „Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani.

Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe.

Odihnă veșnică, Horațiu!”, a transmis Federația. Handbalul românesc este cutremurat de o nouă veste tragică, la doar câteva săptămâni după ce Alexandru Muraru, sportiv la clubul CSM Focșani, a decedat la vârsta de doar 22 de ani. Muraru, care era și polițist, și-a pierdut viața în urma unui gest inconștient.

Horațiu Belu, implicat într-un scandal în urmă cu trei ani

În 2022, Horațiu Belu a fost acuzat de o arbitră minoră că i-ar fi adresat cuvinte nepotrivite cu privire la ținuta sa, care ar fi fost necorespunzătoare. Federația l-a suspendat pe acesta timp de opt etape și i-a acordat o amendă de 1.500 lei, însă sancțiunea a fost anulată mai apoi.

Oficialul a negat ferm acuzațiile. „Eu le-am spus tuturor arbitrilor cum să conducă un meci: deplasare în teren, zonă de urmărire, cum să-și împartă zonele, mod de semnalizare, și, în particular, ei i-am spus să poarte sutien sau bustieră adecvate pentru sport”, a afirmat Belu, conform GSP.

