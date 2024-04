A murit un fost ministru de interne. Cine era Doru Viorel Ursu, ”un om de o onestitate impecabilă”

Doru Viorel Ursu a fost, de asemenea, judecător militar și autor de cărți și s-a stins în viață duminică, 14 aprilie, la vârsta de 71 de ani. Născut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953, Doru Viorel Ursu a absolvit facultatea de Drept din București în 1976 și a fost procuror la Procuratura Sectorului 2.

Cine era Doru Viorel Ursu, ”un om de o onestitate impecabilă”

Fost ministru de interne în Guvernul Petre Roman în perioada 1990-1991, Doru Viorel Ursu ”a jucat un rol esenţial în reformarea sistemului de justiţie din România post-comunistă, a contribuit la consolidarea statului de drept şi la respectarea drepturilor omului”, potrivit unui comunicat transmis de familie.

”Doru Viorel Ursu a fost un om de o onestitate impecabilă, un patriot convins și un luptător pentru democrație. Moartea sa reprezintă o pierdere majoră pentru România și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Familia îndurerată va anunța locul de depunere, data înhumării și roagă opinia publică să manifeste discreție cu privire la acest trist eveniment”, se mai arată în mesaj.

Doru Viorel Ursu era membru al Frontului Salvării Naționale (FSN), dar și fost ministru de interne al României în perioada 16 iunie 1990 – 16 octombrie 1991, în Guvernul Petre Roman. Totodată, Doru Viorel Ursu a fost deputat în legislatura 1992-1996, ales din partea PD în județul Argeș. În 1990, Doru Viorel Ursu primea

A murit fostul ministru de interne Doru Viorel Ursu

Conform comunicatului oficial, numele lui Doru Viorel Ursu e strâns legat de înființarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, precum și de liceele de Poliție ”Neagoe Basarab” și ”Constantin Brâncoveanu”, precum și reînființarea Jandarmeriei Române după Revoluție. ”Cineva trebuia să (re)înfiinţeze Jandarmeria, Arma de elită a României și stâlpul cel mai solid al ordinii de drept.

S-a întâmplat să fiu eu. Ministerul de Interne este o fiinţă care trăieşte, respiră, suferă şi uneori se bucură”, declara Doru Viorel Ursu în urmă cu mai mulți ani. Tot în acest interviu acordat revistei Jandarmeriei Române, fostul ministru de interne de după Revoluție recunoștea că rolul primit imediat după 1990 a fost extrem de important.

”O transformare profundă a societăţii româneşti este prea mult spus. Nu s-a produs nici până în ziua de azi. Dimpotrivă, constat chiar un regres în multe domenii: sărăcie, infracţionalitate, sănătate, educaţie, cultură umanistă, ordine şi siguranţă publică, droguri, prostituţie, relaţii interumane, valori consacrate ale civilizaţiei româneşti, europene şi universale. Şi mă opresc aici, mi-e teamă să continui.

Numirea mea s-a datorat, pe de o parte, notorietăţii dobândite peste noapte în procesul în care îl judecam pe Nicu Ceauşescu la Sibiu, din 13-15 iunie 1990, chemarea minerilor la Bucureşti şi dezastruoasa imagine creată României. Deci nu meritelor mele personale, ci crizei în care se afla guvernarea FSN-istă şi nevoii de a spăla ceva din imagine. Sunt conştient de asta.

Nu aveam obiective imediate, cum să le am în acele momente? Încă se bâjbâia iar forţele politice, acelea care erau, se confruntau şi se contestau cu ferocitate. Nici azi nu suntem departe. Aveam de partea mea doar educaţia primită în familie, aproape toţi ai mei învăţători şi profesori, în Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr şi în Facultatea de Drept Bucureşti. Profesori excepţionali. Şi bineînţeles credinţa în Lege, aşa cum am dovedit. Să nu uităm, eu am fost Ministrul de Interne al României, nicidecum al FSN –ului sau al vreunui alt partid”, își aducea aminte fostul ministru.