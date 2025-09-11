“A murit un mare dinamovist!” Cum explică Ion Marin celebra replică după ce a fost demis: “N-am fost lăsat să joc cu Radu Ştefan şi Ropotan! Din cauza lor am plecat”

Ion Marin a fost invitatul lui Cristi Coste de marți, 19 august, în emisiunea „FANATIK Dinamo”. Unul dintre subiectele abordate de fostul selecționer a fost demiterea sa prematură de la formația din Ștefan cel Mare, în anul 2006.

Cum explică Ion Marin celebra replică după ce a fost demis: “N-am fost lăsat să joc cu Radu Ştefan şi Ropotan! Din cauza lor am plecat”

, Ion Marin a explicat că în primăvara anului 2006 a fost demis din cauza faptului , mai exact Radu Ștefan și Adrian Ropotan. Fostul antrenor al „câinilor” nu regretă acest lucru, pentru că cei pe care i-a „aruncat” în teren au confirmat mai târziu.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Cristi Coste: „Când ați fost demis, în primăvara anului 2006, ați avut o declarație puțin surprinzătoare. Ați spus atunci ‘a murit un mare dinamovist’, ați fost supărat rău la acel moment”.

Răspunsul lui Ion Marin nu a întârziat să apară: „Am fost supărat rău! E adevărat că devii și mori dinamovist. Am fost foarte supărat, am riscat mult, am venit, am plecat de unde eram. Din cauza unor neînțelegeri a trebuit să fiu eu sacrificat, lucru ce s-a și întâmplat. Atunci chiar am fost tare necăjit, pentru că nu meritam asta.

Am plecat de atâtea ori și m-am întors de atâtea ori încât nu le mai țin numărul. Important e că am lăsat ceva. Atunci, cu plecarea aceea după 4 etape, am lăsat un Radu Ștefan și un Ropotan! Până la urmă, din cauza lor am plecat.

„Aceste lucruri lasă niște urme! Important e să lași ceva în urma ta”

Erau copiii noștri și eu voiam să joc cu ei. Era alte opinii atunci. Erau copiii noștri, jucau și bine. Așa am promovat și noi! Eu, dinamovist crescut în curtea lui Dinamo, era normal să am grijă de ce vine din academie.

Aceste lucruri lasă niște urme! Toate se duc, se uită, dar important e să lași ceva în urma ta. Eu zic că, după trecerea mea în parcul din Ștefan cel Mare, am lăsat ceva în urmă. Cine vrea, apreciază, cine nu, nu. Important e că grupul de acolo a rămas unit și că am avut spiritul de dinamoviști.

Echipa actuală nu are niciun jucător crescut de la Dinamo. Noroc că s-a dus Florentin Petre acolo, dar e într-o poziție în care nu poate să transmită foarte multe. Să nu uităm că spiritul de dinamovist a existat și există încă, doar că trebuie pus acolo, în teren. În teren nu are cine acum”, a declarat Ion Marin.

