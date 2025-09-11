Sport

“A murit un mare dinamovist!” Cum explică Ion Marin celebra replică după ce a fost demis: “N-am fost lăsat să joc cu Radu Ştefan şi Ropotan! Din cauza lor am plecat”

Ion Marin a explicat, în direct la „FANATIK Dinamo”, de ce a fost demis de la cârma formației din Ștefan cel Mare după doar 4 etape, în anul 2006.
Iulian Stoica
11.09.2025 | 09:15
A murit un mare dinamovist Cum explica Ion Marin celebra replica dupa ce a fost demis Nam fost lasat sa joc cu Radu Stefan si Ropotan Din cauza lor am plecat
EXCLUSIV FANATIK
Ion Marin, dezvăluiri despre demiterea sa de la Dinamo din anul 2006. Sursă foto: Colaj Fanatik

Ion Marin a fost invitatul lui Cristi Coste de marți, 19 august, în emisiunea „FANATIK Dinamo”. Unul dintre subiectele abordate de fostul selecționer a fost demiterea sa prematură de la formația din Ștefan cel Mare, în anul 2006.

ADVERTISEMENT

Cum explică Ion Marin celebra replică după ce a fost demis: “N-am fost lăsat să joc cu Radu Ştefan şi Ropotan! Din cauza lor am plecat”

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Ion Marin a explicat că în primăvara anului 2006 a fost demis din cauza faptului că și-a dorit să promoveze talentele din academia formației din Ștefan cel Mare, mai exact Radu Ștefan și Adrian Ropotan. Fostul antrenor al „câinilor” nu regretă acest lucru, pentru că cei pe care i-a „aruncat” în teren au confirmat mai târziu.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Cristi Coste: „Când ați fost demis, în primăvara anului 2006, ați avut o declarație puțin surprinzătoare. Ați spus atunci ‘a murit un mare dinamovist’, ați fost supărat rău la acel moment”.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui Ion Marin nu a întârziat să apară: „Am fost supărat rău! E adevărat că devii și mori dinamovist. Am fost foarte supărat, am riscat mult, am venit, am plecat de unde eram. Din cauza unor neînțelegeri a trebuit să fiu eu sacrificat, lucru ce s-a și întâmplat. Atunci chiar am fost tare necăjit, pentru că nu meritam asta.

Am plecat de atâtea ori și m-am întors de atâtea ori încât nu le mai țin numărul. Important e că am lăsat ceva. Atunci, cu plecarea aceea după 4 etape, am lăsat un Radu Ștefan și un Ropotan! Până la urmă, din cauza lor am plecat.

ADVERTISEMENT
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost...
Digi24.ro
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah

„Aceste lucruri lasă niște urme! Important e să lași ceva în urma ta”

Erau copiii noștri și eu voiam să joc cu ei. Era alte opinii atunci. Erau copiii noștri, jucau și bine. Așa am promovat și noi! Eu, dinamovist crescut în curtea lui Dinamo, era normal să am grijă de ce vine din academie.

ADVERTISEMENT
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să...
Digisport.ro
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”

Aceste lucruri lasă niște urme! Toate se duc, se uită, dar important e să lași ceva în urma ta. Eu zic că, după trecerea mea în parcul din Ștefan cel Mare, am lăsat ceva în urmă. Cine vrea, apreciază, cine nu, nu. Important e că grupul de acolo a rămas unit și că am avut spiritul de dinamoviști.

Echipa actuală nu are niciun jucător crescut de la Dinamo. Noroc că s-a dus Florentin Petre acolo, dar e într-o poziție în care nu poate să transmită foarte multe. Să nu uităm că spiritul de dinamovist a existat și există încă, doar că trebuie pus acolo, în teren. În teren nu are cine acum”, a declarat Ion Marin.

ADVERTISEMENT

Ion Marin, explicații după declarațiile sale după plecarea de la Dinamo

Transfer surpriză! Jucătorul crescut de FCSB și ofertat de Villareal a semnat în...
Fanatik
Transfer surpriză! Jucătorul crescut de FCSB și ofertat de Villareal a semnat în Cipru și va juca la o echipă cu un trecut zbuciumat
FRF îi ia apărarea necondiționat lui Mircea Lucescu: „Ne place să jignim istoria...
Fanatik
FRF îi ia apărarea necondiționat lui Mircea Lucescu: „Ne place să jignim istoria fotbalului românesc”. Se schimbă echipa pentru baraj?
Sorana Cîrstea nu se lasă! Ce planuri are iubita lui Țiriac jr., după...
Fanatik
Sorana Cîrstea nu se lasă! Ce planuri are iubita lui Țiriac jr., după ce a făcut un sfert de milion de dolari într-o lună
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mircea Lucescu, pus la zid: 'Are unele probleme de memorie, ca antrenor e...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, pus la zid: 'Are unele probleme de memorie, ca antrenor e terminat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!