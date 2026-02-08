A murit una dintre legendele lui Real Madrid, de două ori câștigător al Cupei Campionilor Europeni și de opt ori campion al Spaniei

ADVERTISEMENT

Real Madrid este în doliu, după ce Manuel Bueno Cabral a murit, la vârsta de 86 de ani. El a jucat la Real între 1959 și 1971. A bifat 119 meciuri oficiale și a marcat 27 de goluri, câștigând două Cupe ale Campionilor Europeni, o Cupă Intercontinentală, opt La Liga și două Cupe ale Spaniei.

Manolin Bueno a jucat 12 ani la Real Madrid

Jucător de picior stâng, el a fost o vedetă a clubului, deși a stat mai mereu în umbra lui Paco Gento, unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Real Madrid

„Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul de Administrație regretă profund moartea lui Manolín Bueno, una dintre marile legende ale Real Madrid. Real Madrid dorește să-și exprime condoleanțele și afecțiunea față de familia sa. Odihnește-te în pace”, se arată în declarația clubului.

Manolin Bueno a avut fotbalul era în sângele lui, pentru că tatăl său a fost portar la Sevilla, dar a jucat și pentru Cádiz. Acolo a început fotbalul și fiul Manolin, care a fost recrutat de Real Madrid după un sezon excelent la Cádiz.

A stat în umbra marelui Paco Gento

Atunci a început o poveste care i-a marcat viața. 12 sezoane la Real Madrid, cu multe trofee câștigate și meciuri memorabile. Chiar dacă, în marea majoritatea timpului, el a fost rezerva lui Paco Gento și din această cauză n-a jucat mai mult de 10 meciuri pe sezon.

După ce a părăsit Madridul, pe 30 iunie 1971, a semnat cu Sevilla, unde a petrecut două sezoane (1971-1973). Nu a renunțat însă nici apoi. După ce a petrecut un an acasă fără să joace, la vârsta de 34 de ani a semnat cu Ballon de Cádiz, unde a petrecut alte două sezoane.

Bueno va fi omagiat azi de madrileni, la meciul pe care Real în susține în deplasare, la Valencia. E însă au pierdut un fotbalist extrem de important.

Va fi omagiat la meciul cu Valencia

