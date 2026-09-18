A murit una dintre vedetele NBA! Sportivul s-a chinuit toată cariera să nu depășească 150 de kilograme

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Michael Sweetney, fost jucător al echipelor Knicks și Bulls, a murit, la vârsta de 43 de ani. Soția sa, India, a fost cea care a anunțat vestea printr-o postare pe rețelele sociale. Cauzele morții sportivului de 2,03 metri sunt necunoscute.

Michael Sweetney a jucat la New York Knicks și Chicago Bulls

Sweetney a fost o vedetă la Universitatea Georgetown, unde, în ultimul său sezon, 2002-2003, a avut medii excelente de 22,8 puncte, 10,4 recuperări, 3,2 blocaje, 1,9 pase decisive și 1,5 intercepții pe meci.

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Acest lucru l-a adus printre candidații pentru premii prestigioase precum premiul Naismith College Player of the Year și a avansat pe poziții fruntașe în prognozele draftului, de unde se alimentează echipele din NBA.

În cele din urmă, a fost selectat de Knicks. Totuși, , nu a reușit niciodată să îndeplinească așteptările din cauza problemelor de sănătate mintală. Tatăl său a murit chiar înainte să înceapă sezonul de debut, ceea ce l-a făcut să cadă într-o depresie profundă.

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S-a chinuit toată cariera să nu depășească 150 de kilograme

Pe lângă lipsa de minute, Sweetney a ajuns să sufere de tulburări alimentare care au dus la supraponderalitate. La 2,03 metri înălțime, Sweetney cântărea în jur de 150 de kilograme când juca în NBA. Toată cariera sa, el s-a chinuit să slăbească pentru a nu depăși greutatea care îi permitea să joace baschet.

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Cu toate acestea, el a jucat două sezoane la New York înainte de a fi transferat la Chicago Bulls, într-un schimb care i-a inclus pe Eddy Curry, Tim Thomas și Antonio Davis.

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sportivul a devenit un globetrotter, luând calea străinătății. A jucat pentru echipe din China, Puerto Rico, Republica Dominicană, Venezuela și Uruguay, înainte de a se retrage definitive, în 2017.

După retragere, a lucrat pentru a expune implicațiile bolilor mintale

După ce a părăsit baschetul, bazându-se pe propria experiență, Sweetney a lucrat pentru a expune implicațiile bolilor mintale și a vorbit public despre ceea ce a suferit la începutul carierei sale în NBA, când tot ce promisese ca jucător în facultate a eșuat din cauza depresiei de care a suferit.

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În august 2026, Sweetney a fost angajat ca antrenor principal al echipei masculine de baschet de la Golda Och Academy din West Orange, New Jersey.