A murit Vardis Vardinoianis! „L-am cunoscut!”. A fost prieten cu Nicolae Ceaușescu și cu Dănuț Lupu: „Se ocupa de toate afacerile”

Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Vardis Vardinoianis s-a stins din viață la 91 de ani. Dănuț Lupu l-a cunoscut pe magnatul grec, care i-a fost prieten lui Nicolae Ceaușescu, fostul președinte comunist al României.

Vardis Vardinoianis a murit în cursul zilei de marți, 12 noiembrie, iar vestea decesului cunoscutului magnat grec a ajuns și la FANATIK SUPERLIGA. Cristi Coste a anunțat trecerea în neființă a fondatorului companiei petroliere „Motor Oil”.

„Vardis Vardinoianis a murit la 91 de ani, familia a dat un comunicat în urmă cu câteva momente”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu l-a cunoscut pe Vardis Vardinoianis atunci când a jucat în Grecia. Fostul mare fotbalist de la și Rapid a povestit în direct ce rol a avut magnatul în afacerile familiei.

„L-am cunoscut și pe el, era cel mai mare frate din familia Vardinoianis. El a fost și creierul familei Vardinoianis. M-am întâlnit cu el la prezentare, l-am cunoscut. Nu avea treabă cu fotbalul, el era președintele și se ocupa de toate afacerile lor”, a declarat Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu a ajuns la închisoare după ce l-a bătut pe Yiorgos Vardinoianis: „Era mai puternic decât Ceaușescu”

, fratele magnatului grec. Fostul mare fotbalist a povestit cum a ajuns la închisoare în Grecia și a dezvăluit la câți bani a renunțat pentru a fi eliberat la acea vreme.

„Am fost și în Grecia, dar în închisoare am stat doar trei săptămâni. Atunci, când a fost problema cu Vardinoianis. Când am fugit eu și am venit în România și m-au dus înapoi forțat. Am stat vreo lună jumate pe arest.

Bine, m-au dus la pușcărie până am semnat că renunț la bani, după m-au scos. Vardinoianis era așa de puternic încât Ceaușescu era mic copil pe lângă el. Am renunțat la vreo 800.000 de euro. Am semnat și după o oră mi-a dat drumul, ziceai că pușcăria e ca la el acasă. Îți dau cuvântul meu că așa a fost.

M-au băgat în pușcărie pentru faptul că am dat în el, i-am dat un cot și el mi-a pus pistolul la cap. Dacă vrei facem și o carte despre viața mea. I-am dat una, e tot om și el, era dreptul meu. Păi ce, mă forțează pe mine să joc în altă parte?

Eu joc unde vreau eu, nu unde vrea el. În sfârșit, e o istorie. Mi-a pus pistolul la cap, m-a înjurat în greacă, dar n-am înțeles că nu știam limba pe atunci. Eu l-am înjurat în română fără să știu că el înțelege limba noastră”, spunea Dănuț Lupu.