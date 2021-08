A murit Voicu Rădescu, fondatorul primului teatru independent din România. Avea 65 de ani

Voicu Rădescu este și creatorul clubului de jazz Green Hours. El a fost declarat cetățean de onoare al Capitalei în luna martie a acestui an.

ADVERTISEMENT

Este cunoscut ca unul dintre cei mai vizionari oameni de cultura românească. Voicu Udrea Dan Radescu s-a născut pe 3 noiembrie 1955.

A murit Voicu Rădescu, fondatorul primului teatru independent din România. Avea 65 de ani

A venit pe lume într-o familie cu rezonanțe istorice, fiind nepotul generalului Nicolae Rădescu, unul dintre premierii țării. Părinții acestuia au fost comuniști ilegaliști.

În perioada comunistă a fost escavatorist și a jucat polo. După căderea regimului a devenit activ în viața culturală din București, reușind să influențeze scena teatrului românesc.

ADVERTISEMENT

Povestea că, încă din copiărie, a avut o mare pasiune, care ar fi putut fi confundată cu un viciu, pentru citit. De aici a pornit și dragostea pentru muzică și arte, în general.

În luna martie a acestui an, Voicu Rădescu a fost declarat cetățean de onoare al Bucureștilui. Nicușor Dan declara atunci că implicarea sa în cauzele civice postdecembriste, dar și contribuția adusă spațiului cultural sunt de admirat.

Odată cu decesul acestuia, mai multe personalități din lumea artistică sau din politică au transmis mesaje de condoleanțe și au amintit de aportul adus de el societății.

ADVERTISEMENT

Val de reacții după vestea decesului lui Voicu Rădescu

Printre cei care au reacționat a fost și . Artistul a transmis un mesaj cu privire la modul în care l-a perceput pe Voicu Rădescu: „a fost unul din idealiștii ăia care fac ca lumea să pară că are speranță, că există niște valori care se ridică deasupra mărunțișurilor care ne guvernează viețile”.

„Nu pot să cred. Despre Voicu Rădescu, omul minunat, sufletul generos, trebuie să vorbesc la trecut de astăzi. Am sentimentul că-mi pleacă pământul de sub picioare, că dispare o lume sub ochii mei. Drum lin, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească! Mie îmi vei lipsi teribil”, a scris scriitoarea Elena Loreta Popa.

Primarul general al capitalei, , a scris și el câteva cuvinte pe rețelele de socializare. El a fost cel care i-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului și și-a amintit de acel moment.

ADVERTISEMENT

„Ne-a părăsit Voicu Rădescu, după o grea suferință, pe care a îndurat-o cu deosebită demnitate. Mulți oameni din zona culturală i-au fost aproape în aceste luni, în special Lia Bugnar și Rozana Mihalache. Te copleșea cu altruismul lui,” a scris edilul.

„Ultima oară când am vorbit, eu eram îngrijorat de starea lui de sănătate, iar el mi-a spus: “Mă uit pe fereastră și văd vizavi patru apartamente goale, de ani de zile, și mă gândesc la oamenii ăia evacuați în strada Vulturilor. Oare ce este de făcut?”.Sunt mândru că a fost declarat cetățean de onoare al Bucureștiului,” a adăugat.