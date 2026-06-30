A mușcat țara care îl hrănește. Detaliul important din cariera fotbalistului care a eliminat Olanda și e coleg de vestiar cu un internațional român

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După ce Paraguay a trimis Germania acasă, a doua surpriză a meciurilor din 16-mile Cupei Mondiale a fost furnizată de Maroc.

Marocanul Saibairi a jucat toată cariera în Olanda

Pe Estadio BBVA din Monterrey au fost cinci execuții ratate, iar trei dintre ele au lovit bara. Mai întâi, marocanul Neil El Aynaoui a șutat în transversală, pentru ca apoi Justin Kluivert să nimerească și el bara. Starul lui PSG, Achraf Hakimi, a șutat și el în bara din stânga porții lui Bart Verbruggen. În cele din urmă, succesul africanilor a venit de la Ismael Saibairi, colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven.

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Saibairi, care a marcat contra Braziliei, la Cupa Mondială, este protagonistul unei situații inedite. Născut în Spania, din părinți marocani, el a jucat în cariera lui profesionistă numai în Olanda, țară pe care a eliminat-o. Fotbalistul de 25 de ani a fost cumpărat, după terminarea junioratului, de PSV Eindhoven, de la Genk, iar de șase ani joacă la multipla campioană a Olandei, pentru care a câștigat trei titluri și o Cupă.

Este coleg de vestiar cu Dennis Man

Saibairi s-a mutat inițial din Spania în Belgia, iar apoi în Olanda. La juniori a evoluat pentru Beerschot, Anderlecht, Mechelen și Genk. El are trei cetățenii, spaniolă, marocană și belgiană și putea juca pentru oricare dintre aceste țări.

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Saibari și-a început parcursul cu echipa națională a Marocului de la o vârstă fragedă, alăturându-se echipelor de tineret și reprezentând Marocul la categoriile sub 15 ani, sub 16 ani și sub 20 de ani. Înaintea Cupei Mondiale din 2022, antrenorul Marocului, Walid Regragui, a declarat că i-a contactat pe Saibari și pe alți jucători, spunându-le că trebuie să lupte pentru a obține un loc de titular la cluburile lor, pentru a-și asigura locul în echipa națională.

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Belgia a încercat să-l atragă la națională

În acea perioadă, antrenorul Belgiei, Roberto Martinez, l-a contactat pe Saibari pentru a-l convinge să se alăture echipei naționale a Belgiei pentru Cupa Mondială din 2022. Saibari a comentat acest lucru, spunând: „Mi s-a părut fantastic. Dar i-am spus că am ales Marocul.”

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El are cifre excelente pentru echipa calificată în optimi: 33 meciuri/12 goluri. A marcat primul său gol la Cupa Mondială în meciul de deschidere al Marocului, care s-a încheiat cu un egal, 1–1, împotriva Braziliei.

A marcat apoi singurul gol în al doilea meci, o victorie cu 1–0 împotriva Scoției, devenind al doilea jucător african, precum și cel mai rapid marcator marocan la o Cupă Mondială, deoarece golul său a venit în primele două minute ale meciului.

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Maroc – Canada, prima optime de finală

Ulterior, pe 24 iunie, Saibairi a marcat al treilea său gol la Cupa Mondială în victoria cu 4–2 împotriva Haiti, devenind cel mai bun marcator al Marocului la această competiție, la egalitate cu Youssef En-Nesyri, și primul jucător african care a marcat în fiecare dintre primele trei meciuri ale echipei sale la o Cupă Mondială.

În plus, marocanul a devenit al doilea jucător african care a marcat trei goluri într-o singură fază a grupelor la Cupa Mondială, după Papa Bouba Diop în 2002. Saibairi își poate îmbunătăți cifrele ân optimile de finală, unde Maroc va întâlni Canada. Conform programării, meciul se va juca pe 4 iulie, de la ora 20.00, ora României, pe Houston Stadium din Texas.