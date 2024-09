A născut Anca Dumitra. Actrița din Las Fierbinți a devenit mămică pentru prima oară

Anca Dumitra este în culmea fericirii. Actrița din Las Fierbinți a adus ieri pe lume primul ei copil. Emoțiile au fost la cote maxime atât pentru ea, cât și pentru soțul ei.

Anca Dumitra, actrița din Las Fierbinți a născut

Anca Dumitra și soțul ei traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată și nimic nu se compară cu acest sentiment unic.

Anca Dumitra l-a adus pe lume pe bebelușul ei ieri. A fost un moment emoționant, mai ales că este pentru prima dată când actrița și soțul ei sunt în această ipostază.

Actrița din Las Fierbinți le-a dat fanilor vestea că este însărcinată în luna aprilie. Atunci, Anca Dumitra a postat pe rețetele sociale câteva imagini cu burtica de gravidă, iar urmăritorii au asaltat-o cu mesaje, complimente și felicitări.

Vedeta a fost norocoasă și a avut parte de o sarcină ușoară. Ori de câte ori a avut ocazia, aceasta a vorbit cu fanii ei despre stările prin care a trecut și sentimentele care au încercat-o pe parcursul sarcinii.

Anca Dumitra l-a avut alături pe soțul ei în cele nouă luni de sarcină

În cele nouă luni de sarcină, Anca Dumitra s-a bucurat din plin de fiecare moment. A știut că este o perioadă specială, așa că a vrut să o trăiască la maxim.

”Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare.”, a spus Anca Dumitra în urmă cu câteva luni, potrivit

Pe tot parcursul sarcinii, . Cei doi au mers împreună la control, după cum povestea chiar Anca într-un interviu mai vechi.

sunt împreună de la finalul anului 2022, iar povestea lor de dragoste a evoluat cum nu se putea mai frumos. Anul trecut, actrița și partenerul ei au făcut marele pas și s-au cununat, iar acum, au putut să-l țină în brațe pe primul lor copil.

De acolo încolo, viața Ancăi Dumitra și a lui Manfred Spendier se va schimba radical. Copilul le va aduce cea mai mare bucurie și vor avea cu toții amintiri unice de care se vor bucura toată viața.