A numit jucătorul de la Craiova care n-ar trebui să lipsească din echipa lui Gică Hagi: „Senzațional”

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Silvian Cristescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor Universității Craiova după victoria din deplasare cu Inter d’Escaldes, din Conference League. Fostul fotbalist al oltenilor consideră că Alexandru Cicâldău ar trebui să primească mai multe șanse din partea selecționerului Gică Hagi, pe care l-a îndemnat să se bazeze pe mijlocaș. Cristescu a vorbit și despre posibilele convocări ale lui Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu, dar a făcut o afirmație spectaculoasă despre Nicușor Bancu.

Alexandru Cicâldău, cerut titular la naționala României! Mesaj direct pentru Gică Hagi: „E senzațional”

Alexandru Cicâldău a revenit în atenția oamenilor de fotbal prin evoluțiile sale de la Universitatea Craiova. , iar fostul fotbalist al Științei consideră că acesta poate avea un rol mult mai important la echipa națională.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristescu a subliniat că experiența internațională și prestațiile decisive ale lui Cicâldău reprezintă argumente solide pentru ca Gică Hagi să îi acorde mai multe minute: „Cicâldău a arătat și la noi, la echipă, că are valoare. Mai ales, zic eu, la meciurile internaționale, unde a fost și decisiv, a demonstrat și la echipa națională. Eu cred că e un jucător pe care Gică Hagi ar trebui să se bazeze mai mult, pentru că e senzațional. Ar trebui folosit mai mult”, a declarat Silvian Cristescu.

Silvian Cristescu îi vede la națională și pe Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu

Alexandru Cicâldău nu este singurul fotbalist al Universității Craiova pe care Silvian Cristescu îl consideră potrivit pentru echipa națională. Fostul jucător al oltenilor este convins că Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu pot ajunge, la rândul lor, în atenția selecționerului Gică Hagi.

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Cristescu a transmis că are încredere în obiectivitatea selecționerului și că fotbaliștii Craiovei vor fi recompensați dacă își vor menține evoluțiile bune: „Ușor-ușor vor fi convocați și Baiaram, și Popescu și sunt convins că Gică nu va face diferențieri”, a spus Silvian Cristescu.

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Nicușor Bancu, ridicat în slăvi de Silvian Cristescu: „Cel mai bun jucător din fotbalul românesc”

Cele mai puternice aprecieri ale lui Silvian Cristescu au fost însă rezervate căpitanului Universității Craiova, Nicușor Bancu. Fostul fotbalist al Științei consideră că în acest an și a oferit drept exemplu implicarea sa în partida cu Inter d’Escaldes.

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Cristescu a remarcat în special capacitatea lui Bancu de a acoperi zone mari ale terenului și de a participa la pressing chiar și în poziții îndepărtate de postul său obișnuit: „Bancu este de departe cel mai bun jucător din fotbalul românesc în acest an. Din fundaș stânga făcea pressing în partea dreaptă, vârf dreapta”, a declarat Silvian Cristescu.

Silvian Cristescu a continuat seria laudelor la adresa lui Nicușor Bancu și a susținut că fotbalistul Universității Craiova a demonstrat o constanță remarcabilă de-a lungul ultimului deceniu. În opinia sa, căpitanul oltenilor se simte excelent în sistemele cu trei fundași centrali, în care poate evolua mai avansat pe flancul stâng: „Bancu e un jucător senzațional, care, dacă nu te uiți în buletin, zici că are 25-26 de ani. Tot timpul a jucat bine. În ultimii 10 ani este cea mai bună bandă stânga. În sistemul cu trei fundași este ca peștele-n apă”, a completat Silvian Cristescu.

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