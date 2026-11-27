ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a bătut palma! „Briliantul” a luat o decizie surprinzătoare la final de an și se pregătește pentru o nouă aventură în 2027.

Adrian Mutu îi calcă pe urme lui Gabi Tamaș! „Briliantul” va concura la Survivor România 2027

Adrian Mutu schimbă terenul de fotbal cu jungla din Republica Dominicană! Fostul mare internațional român, în vârstă de 47 de ani, a fost anunțat oficial drept primul concurent din echipa Faimoșilor la Survivor România 2027. Anunțul a fost făcut de Antena 1, în timpul emisiunii „Insula Iubirii”.

Antena 1 mizează din nou pe un nume greu din fotbalul românesc, după succesul înregistrat de Gabriel Tamaș. Fostul fundaș central a câștigat ediția din 2026 și a încasat marele premiu de 100.000 de euro. Acum, „Briliantul” va avea de înfruntat probe fizice solicitante, foamea și condițiile dure de trai din jungla dominicană.

ADVERTISEMENT

„Un nume uriaș, o carieră impresionantă și o nouă provocare! Adrian Mutu este primul Faimos anunțat oficial pentru Survivor România 2027, competiția care va aduce din nou în fața telespectatorilor adrenalină, emoții și confruntări spectaculoase”, a fost anunțul Antenei.

Adrian Mutu, pregătit pentru următoarea destinație?

Au trecut mai bine de 10 ani de când Adrian Mutu (47 ani) s-a retras din fotbalul profesionist. Fostul atacant, supranumit „Briliantul”, este în continuare în lumina reflectoarelor. Unii sunt de părere că ar putea fi . În schimb, fostul internațional român are alte planuri în perioada imediat următoare.

ADVERTISEMENT

De curând s-a aflat că fostul sportiv este aproape să semneze un contract major. Acum, a apărut și confirmarea faptului că . Mai exact, a acceptat provocarea de la Survivor România, emisiune care este difuzată de către Antena 1. Show-ul va începe filmările în scurtă vreme.

ADVERTISEMENT

Cel care l-a dat de gol în primă fază pe fostul fotbalist este Florin Prunea, la rândul său fost jucător și concurent într-o producție similară. Fostul portar care și-a început cariera la Dinamo a dat cărțile pe față. A dezvăluit că data de 15 decembrie este una importantă pentru concurenții emisiunii. Aceștia vor pleca în Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, fostul fotbalist care a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1994 și 1998 a mai subliniat că a stat deja de vorbă cu Adrian Mutu. „Pleacă la Survivor. Pe 15 decembrie se duce la Survivor. M-a întrebat și i-am zis: «Nu știu dacă reziști, Briliantule! Dacă e cum a fost dincolo, la Desafio, n-ai nicio șansă!». În Republica Dominicană se filmează”, a spus Florin Prunea, pentru . Mai mult decât atât, a mai spus că ar fi auzit că și Gabi Torje va participa la Survivor România 2027.

Planurile lui Adrian Mutu pentru 2027

Adrian Mutu ar pleca la Survivor România după ce a fost surprins la o întâlnire cu producătorul show-ul Vladimir Dembinski. Cei doi au luat masa împreună cel mai probabil pentru a pune la punct mai multe detalii. Fostul internațional român nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Aflat deja sub contract cu postul de televiziune fostul jucător nu are voie să spună nimic până la anunțul oficial din partea conducerii. ”Briliantul” și-a încărcat, pe de altă parte, bateriile înainte de a pleca în Republica Dominicană. S-a bucurat de timp de calitate alături de soția și fiul lor, într-o deplasare în Dubai, Emiratele Unite Arabe.

ADVERTISEMENT

În perioada următoare fostul sportiv trebuie să arate că ambiția nu este singurul său atuu. Condiția fizică nu este de ajuns pentru a face față probelor. De asemenea, împrejurările din junglă și dormitul sub cerul liber îl vor pune cu siguranță la mare încercare.