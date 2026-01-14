Sport

A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv

FCSB a pierdut un jucător important în finalul cantonamentului din Antalya. FANATIK a aflat că Ionuţ Cercel a acuzat probleme medicale şi este deja la Bucureşti.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
14.01.2026 | 13:52
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Sursa.: Fanatik
FCSB îşi încheie pe 15 ianuarie stagiul de pregătire din Antalya. Campionii se întorc în ţară cu o zi înaintea meciului cu FC Argeş, care deschide SuperLiga în 2026.

Ionuţ Cercel a suferit o accidentare la genunchi!

În ultimele zile ale cantonamentului, unul dintre jucătorii FCSB-ului a acuzat probleme medicale. FANATIK a aflat că Ionuţ Cercel a suferit o accidentare la genunchi şi s-a întors în ţară.

Este pentru al doilea cantonament la rând când Ionuţ Cercel încheie cantonamentul cu probleme medicale. Şi în vară, fundaşul roş-albaştrilor a revenit în ţară cu o problemă tot la genunchiul drept.

Fundaşul FCSB a revenit în ţară!

Din informaţiile noastre, fundaşul transferat de la Farul Constanţa a revenit deja în ţară, dar va fi indisponibil pentru confruntarea cu FC Argeş de vineri, în timp ce campionii au efectuat miercuri un ultim antrenament pe malul Mediteranei.

Ionuţ Cercel, unul dintre „underii” FCSB-ului a avut un sezon marcat de probleme medicale. A lipsit în 11 dintre cele 21 de etape din cauza accidentărilor.

A cerut schimbare la pauză cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat”

Un episod controversat care l-a avut în prim plan pe Ionuţ Cercel este meciul cu Csikszereda. El a fost înlocuit la pauză, dar nu din cauza problemelor medicale, ci pentru că a fost foarte speriat, după cum a spus Mihai Stoica:

„Gigi a spus foarte multe lucruri despre meci, dar n-a spus un lucru foarte important și toată lumea ne-a acuzat pentru schimbarea lui Cercel.

El ne-a spus la pauză că nu mai poate să joace, a cerut schimbare. Nu se simțea bine. Nu avea nicio problemă medicală, dar a zis că nu mai poate. Nu mai putea să joace, s-a speriat, s-a sufocat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Dacă Ionuţ Cercel este deja în ţară, FCSB se va întoarce în România în cursul zilei de 15 ianuarie. Campionii vor avea o perioadă de foc, cu meciuri din trei în trei zile, în campionat şi Europa League.

  • 19 ani are Ionuţ Cercel
  • 500.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului 
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
