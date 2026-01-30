Sport

A părăsit terenul în lacrimi în meciul Al Taawon – Al Okhdood, chiar sub ochii lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat înainte de pauză

Marius Șumudică a fost martorul unui eveniment special la meciul Al Taawon – Al Okhdood. Jucătorul a ieșit de pe teren în lacrimi. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
30.01.2026 | 17:37
Un fotbalist a plâns în fața lui Marius Șumudică în Arabia Saudită. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Ziua de vineri, 30 ianuarie, a venit pentru Al Okhdood cu o deplasare pe terenul celor de la Al Taawon. Marius Șumudică, antrenorul oaspeților, a fost martorul unui eveniment neașteptat, chiar în timpul meciului.

Lacrimi chiar în fața lui lui Marius Șumudică la meciul Al Taawon – Al Okhdood

Un nou meci pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Al Okhdood, echipa românului, a mers în etapa a 19-a să joace în deplasarea cu cei de la Al Taawon, formație aflată într-o situație mult mai bună în clasament.

Antrenorul român a fost martorul unui eveniment neașteptat în timpul partidei dintre Al Taawon și Al Okhdood. Mai exact, în minutul 40 al confruntării, cu puțin timp înainte de pauză, antrenorul gazdelor a decis să efectueze o modificare.

Mai exact, Mustafa Sembene, jucător avertizat cu cartonașul galben cu 5 minute înainte, a fost scos și înlocuit cu Mishal Al-Alaili. Fotbalistul care a părăsit terenul a fost surprins plângând, iar totul s-a petrecut chiar în fața lui Marius Șumudică.

Marius Șumudică, șocat de ce a văzut în campionat

Etapa trecută, Al Okhdood a întâlnit una dintre forțele Arabiei Saudite. Mai exact, echipa lui Marius Șumudică a cedat cu 1-2 în fața celor de la Al Ittihad, campioana en-titre.

După meci, antrenorul român a vorbit despre aspectul care l-a șocat: „Jucătorul lor din banda stângă, Diaby, are cotă de piață de 29 de milioane de euro, de trei ori cât tot lotul meu. În apărare îl au pe Danilo Pereira, fost la PSG 5 ani de zile, după care Kante, titular la naționala Franței și fost la Chelsea atâta timp, campion mondial, Benzema…

Când am pus echipa pe tablă și le arătam… Aouar, care mi-a dat gol, venit de la Aston Villa după 10 ani la Lyon. Niște jucători care împreună însumează 150 de milioane de euro!”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

