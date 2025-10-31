Sport

A pățit-o a treia oară în acest sezon în Dinamo – CFR Cluj 2-1 și a dat declarația serii: „Trebuie să mai merg pe la biserică”

Alex Musi a marcat primul gol al meciului dintre Dinamo și CFR, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. La finalul partidei, tânărul atacant a oferit declarația serii
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
31.10.2025 | 23:53
A patito a treia oara in acest sezon in Dinamo CFR Cluj 21 si a dat declaratia serii Trebuie sa mai merg pe la biserica
ULTIMA ORĂ
Alex Musi a oferit declarația serii după Dinamo - CFR Cluj 2-1. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Dinamo a reușit o victorie de vis împotriva lui CFR Cluj. Ardelenii au fost la un pas să plece cu cele trei puncte acasă, însă „câinii roșii” au dat lovitura cu două goluri în doar trei minute și au întors soarta partidei. La finalul meciului, Alex Musi a oferit declarația serii.

Ce a spus Alex Musi după al treilea gol anulat din acest sezon

Alex Musi a ajuns la al treilea gol anulat în tricoul lui Dinamo, iar acest lucru îl frustrează vizibil. În meciul Dinamo – CFR Cluj, tânărul atacant a reușit să deschidă scorul, însă golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid. La finalul partidei, Alex Musi a dat o declarație care l-ar face mândru pe patronul fostei sale echipe, Gigi Becali: „Un meci de vis. Mă bucur pentru Alberto Soro că a marcat. Știu ce băiat este și i-am zis că o să-i vină și lui rândul. E al treilea gol anulat în sezonul ăsta pentru mine, nu știu ce trebuie să mai fac. Cred că trebuie să mai merg pe la biserică.

ADVERTISEMENT

După ce a marcat Soro, nu am mai simțit nimic. Pur și simplu am început toți să alergăm. (n.r. – Ai mai văzut ratare ca a lui Emerllahu?) Se întâmplă și la jucători mai mari. Nu sunt eu în măsură să spun dacă CFR Cluj va ajunge în play-off sau nu”, a spus Alex Musi, după Dinamo – CFR  Cluj 2-1.

Alex Musi a oferit declarația serii

Ce a spus Alberto Soro, eroul din Dinamo – CFR Cluj 2-1

Alberto Soro a fost marcatorul decisiv al lui Dinamo în meciul cu CFR, deși el a fost introdus în ultimele 10 minute. Stadionul a „erupt” după ce spaniolul a marcat golul de 2-1. De la venirea sa la Dinamo, el nu a avut prestații convingătoare, însă acest gol îi dă speranța că poate avea un viitor în „Ștefan cel Mare”:

ADVERTISEMENT
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Digi24.ro
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni

„Cred că am meritat victoria și aceste 3 puncte. Am făcut un meci bun, chiar dacă ei au marcat primii. Cu ajutorul fanilor am reușit să întoarcem scorul. Am jucat doar zece minute, dar mă simt foarte bine că am fost decisiv. Am avut susținerea colegilor și a antrenorului, a fost o perioadă mai grea pentru mine, dar am muncit și mă bucur că am reușit să-i fac fericiți.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”

Muncesc zi de zi, acesta este spiritul meu. Fiecare zi e dificilă, nimic nu e ușor. E o victorie importantă, mai ales într-un derby. Asta e meseria mea: să fiu gata și să dau totul când sunt introdus”, a declarat Alberto Soro.

Real Madrid a plătit 2,5 milioane de euro pentru Alberto Soro în urmă cu 6 ani

Alberto Soro a ajuns la Dinamo ca un jucător ce promitea foarte multe. El a venit în „Ștefan cel Mare” ca jucător liber de contract, după ce ultima dată jucase pentru Granada, care plătise 2,5 milioane de euro în 2023 pentru a-l cumpăra de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

La rândul ei, Real Madrid plătise aceeași sumă către Real Zaragoza pentru a-l aduce pe Bernabeu, însă „los blancos” s-au convins de el după un singur an. În sezonul trecut, el a fost împrumutat în Portugalia, la Chaves, însă pentru acest sezon s-a decis ca el să rămână în lot, iar spaniolul l-a răsplătit pe Kopic cu un gol al victoriei în prelungiri.

Antrenorul de la CFR Cluj l-a văzut pe Louis Munteanu în lacrimi după...
Fanatik
Antrenorul de la CFR Cluj l-a văzut pe Louis Munteanu în lacrimi după 1-2 cu Dinamo și nu s-a ferit de cuvinte: „Am discutat”
Zeljko Kopic a oferit imaginea serii după „remontada” de vis a lui Dinamo...
Fanatik
Zeljko Kopic a oferit imaginea serii după „remontada” de vis a lui Dinamo cu CFR Cluj. Nebunie pe Arena Națională. Foto
Ce s-a ales de Dani Alves, unul dintre cei mai faimoși jucători din...
Fanatik
Ce s-a ales de Dani Alves, unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Ce face astăzi, la 7 luni de când a primit cea mai importantă veste din viața lui
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
IREAL! Fostul jucător de la Dinamo, derapaj grosolan la adresa lui Nicușor Dan
iamsport.ro
IREAL! Fostul jucător de la Dinamo, derapaj grosolan la adresa lui Nicușor Dan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!