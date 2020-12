A patra victorie la rând a lui Dinamo nu îl încălzește pe Jerry Gane: „Doar într-un miracol mai credem”

Jerry Gane își face bine treaba în rol de „principal” după plecarea lui Contra. Cu el pe bancă, Dinamo a învins-o pe Poli Iași, scor 4-1, și a ajuns la patru victorii consecutive. Problemele financiare din Ștefan cel Mare îl fac însă pe tehnicianul de 49 de ani să fie sceptic în privința viitorului său pe banca roș-albilor.

Gane nu știe dacă va mai fi antrenor la Dinamo și în 2021. Până atunci, fostul „secund” al lui Contra e cu gândul la ultimele două partide din 2020, cu CFR Cluj și Academica Clinceni.

Dinamo este pe locul 8 în Liga 1, cu 15 puncte, la egalitate cu Chindia Târgoviște. Echipa lui Emil Săndoi are însă un meci mai puțin disputat.

La Dinamo, victoriile aduc victorii, dar nu și bani: „Jucătorii trebuie felicitați pentru cum rezistă”

Dinamo are patru victorii la rând, una în Cupa României, cu Viitorul (3-0), și trei în Liga 1, cu FC Voluntari (3-0), FC Argeș (1-0) și Poli Iași (4-1).

„Trecem printr-o perioadă foarte bună pe plan sportiv. E a patra victorie la rând. Jucătorii trebuie felicitați nu doar pentru joc, ci și pentru toată săptămâna și pentru cum rezistă până la finalul acestui sezon.

Am început de jocul de azi mai greu, Poli Iași a deschis scorul, dar apoi am egalat din penalty și am făcut o repriză a doua foarte bună. La pauză le-am cerut să stăm sus, să pasăm mai bine și să-i surprindem. După golul 2 ne-am descătușat și am meritat cele trei puncte”, a declarat Jerry Gane.

Scenariul prin care Jerry Gane poate rămâne la Dinamo: „Trebuie găsită o soluție”

Jerry Gane are două victorii în calitate de „principal” al lui Dinamo, cu FC Argeș și cu Poli Iași, și a explicat ce trebuie să se întâmple pentru a nu pleca din Ștefan cel Mare la final de an.

„Deocamdată, cine a decis să plece, a plecat. În ultimele zile, cei din programul DDB au avut discuții cu jucătorii legat de viitor, de o posibilă strategie. Ei au un plan, încearcă zi de zi să ne ajute, să ne sprijine, să găsească soluții și să nu fie probleme din ianuarie, când ne reunim.

Nu mai crede nimeni că se rezolvă. Din august nu a luat nimeni bani și acum se rezolvă miercuri? Poate doar într-un miracol să mai credem.

Eu mai rămân pentru două meciuri și vedem la final de an. Mai avem două meciuri importante. Am zis că rămân aici pentru ele și sper să scoatem maxim din cele două meciuri, joi cu CFR Cluj și apoi cu Academica Clinceni. Ar fi extraordinar să scoatem patru puncte din aceste două meciuri.

Să vedem dacă vom continua așa, pentru că e greu și pentru suporteri să țină clubul. Dacă partea spaniolă nu mai contează, cineva trebuie să vină lângă echipă. Trebuie să meargă mai departe cu mine sau fără mine. Până în ianuarie trebuie găsită o soluție”, a adăugat tehnicianul de 49 de ani.

În semn de mulțumire pentru fani, la finalul meciului cu Poli Iași, fotbaliștii lui Dinamo au mers să celebreze în dreptul peluzei goale în care stau de obicei membrii „PCH”.

„A fost decizia lui Deian Sorescu, a căpitanului Puljic, să meargă acolo, să se bucure, pentru că ei știu că suporterii ne urmăresc și le dedicăm victoria, pentru că știm că sunt foarte mulți. Ne-au așteptat și înainte de meci, știm că ne sprijină și sunt mii de suporteri cărora le putem da satisfacții”, a încheiat fostul „secund” al lui Contra.