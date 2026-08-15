A picat testele fizice și a pierdut o delegare în Europa, dar UEFA îl trimite din nou la centru! Revenire spectaculoasă pentru Radu Petrescu

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Petrescu va fi asistat de Radu Ghinguleac și Cosmin Bojan, iar Andrei Chivulete este al patrulea oficial. În luna iulie a acestui an, Radu Petrescu pica testele fizice la o testare CCA din perioada 5-7 iulie 2026. Alături de el se mai aflau șapte alți arbitri, printre care Andrei Chivulete.

Radu Petrescu a picat în iulie testele fizice, dar acum a primit a doua șansă din partea UEFA, în Conference League

Centralii care nu au trecut atunci testele fizice sunt Radu Petrescu, Andrei Chivulete, Horia Mladinovici, Ionuț Coza, Bogdan Dumitrache, Marius Omuț, Ovidiu Mazilu și Cătălin Buși. De asemenea, nu au testul testele fizice nici asistenții Radu Ghinguleac, Doru Lucaciu, Marius Marchidanu, Marius Bobe, Andrei Constantinescu, Raul Ghiciulescu și Alexandru Cerei.

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Chivulete și Petrescu fuseseră delegați să arbitreze Zilina – Hajduk Split, în formula Andrei Chivulete arbitru central, Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu – asistenți și Radu Petrescu – al patrulea oficial. Din cauza problemelor la testele fizice, UEFA a decis să schimbe brigada, astfel că Horațiu Feșnic l-a înlocuit pe Chivulete, în timp ce Radu Petrescu a fost înlocuit de Szabolcs Kovacs.

Între timp, după ce se pare că s-a pus la punct cu pregătirea fizică, Radu Petrescu a revenit în circuitul intern și a arbitrat deja pe 10 august FC Botoșani – Corvinul Hunedoara, încheiat la egalitate, scor 0-0.

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De asemenea, o altă brigadă românească din Conference League îl va avea pe Marian Barbu la centru în meciul Rangers – Jablonec, pe 20 august. Pe Ibrox, asistenții lui Barbu vor fi Mircea Grigoriu și Impre Laszlo Bucsi, cu Cătălin Popa la VAR și Marcel Bîrsan în camera VAR.

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Radu Petrescu a făcut praf meciul Petrolul – FC Argeș și a fost suspendat 12 etape

Pe 13 februarie 2026, arbitrul Radu Petrescu a făcut praf meciul dintre Petrolul și FC Argeș, încheiat cu victoria gazdelor cu 2-1. În minutul 86 al partidei, Petrescu a fluierat un fault inexistent înainte ca Sierra, de la Argeș, să înscrie. Pentru că a fluierat înainte de gol, VAR nu a mai putut interveni. Criticat inclusiv de Kyros Vassaras, Petrescu a fost sancționat atunci 12 etape.

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, mingea a plutit peste defensiva ploieștenilor, a ajuns la Sierra, iar acesta a trimis cu capul în plasă. Fanionul a rămas jos, însă Radu Petrescu a văzut un fault în atac și a fluierat înainte ca mingea să treacă de linia porții. În realitate, faza a fost oprită total aiurea. Nu a fost 2-1 pentru Argeș, dar a fost 2-1 pentru Petrolul, pentru că ploieștenii au înscris ulterior dupa nici 3 minute.