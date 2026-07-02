Sport

A picat transferul așteptat la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că mutarea așteptată la FCSB nu se mai face, cel puțin pentru moment: „Da, a stricat transferul”. Ce a spus despre Denis Drăguș și despre mijlocașul dorit
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.07.2026 | 21:28
A picat transferul asteptat la FCSB Anuntul lui Gigi Becali
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A picat transferul așteptat la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali. Foto: Sport Pictures
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Recent, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat transferul unui atacant de top din străinătate la FCSB, fără să ofere însă mai multe detalii în acest sens. Iar acum a dezvăluit că mutarea este pentru moment în stand-by, din motive ce nu au ținut de clubul roș-albastru. De asemenea, cu aceeași ocazie, omul de afaceri a transmis că nu s-a avansat în negocierile cu Denis Drăguș.

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Gigi Becali a anunțat că transferul atacantului dorit la FCSB a picat pentru moment

Nu în ultimul rând, Becali a vorbit și despre mijlocașul dorit la FCSB în această perioadă și s-a limitat la a spune doar că pentru moment negocierile sunt în desfășurare. „(n.r. Despre Drăguș) Nu s-a schimbat nimic, dacă se schimba ziceam. (n.r. Despre atacantul anunțat recent, că ar fi picat transferul) E cineva din presa română, nu știu cine, care a dat telefon când a aflat direct la jucător. O să aflăm cine. Jucătorul voia să vină, i-a zis că nu știu ce. Da, a stricat transferul.

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Nu înțeleg ce fel de oameni sunt. Dumneata te îndoiești că nu concepi că nu ai face așa ceva, că nu ai invidii și răutăți. Dar sunt oameni care au nebunii, frustrări. Nu știu acum ce să fac, nu vreau să spun. (n.r. Despre mijlocașul dorit) O să vedem, suntem la negocieri. E din străinătate.

Nu mai vreau să vorbesc, ce să mai vorbești? Și nici nu am vorbit, îți dai seama ce dușmănii și răutăți? Nu știu de unde a aflat, acum o să se ducă MM să vorbească față în față cu jucătorul și o să-i dea și numărul jurnalistului”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

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Anterior acestei reacții, Gigi Becali a vorbit, de asemenea la Digi Sport, din nou și despre aceste două ținte și a subliniat că cei doi jucători își doresc să vină la FCSB, doar că mai este nevoie să fie convinse și cluburile lor: „Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor. Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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