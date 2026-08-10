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A picat transferul atacantului! Conducătorul din SuperLiga este siderat: „Foarte scumpi! Dacă era Drăguș făceam un efort”

Conducătorul echipei din SuperLiga României a rămas surprins de salariile uriașe cerute de jucătorii români! Cum a picat transferul unui atacant din cauza pretențiilor financiare
Ciprian Păvăleanu
10.08.2026 | 05:30
A picat transferul atacantului Conducatorul din SuperLiga este siderat Foarte scumpi Daca era Dragus faceam un efort
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Dani Coman a povestit cum a picat transferul unui atacant român în această vară la FC Argeș. Foto: Sportpictures.eu
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FC Argeș a fost surpriza plăcută în sezonul trecut de SuperLiga, iar pentru noua stagiune a dorit să se întărească cu scopul a ataca din nou o poziție de play-off. Dani Coman, președintele piteștenilor, a rămas uimit când un atacant român i-a cerut un foarte mare față de așteptările sale.

Românii, mult prea scumpi pentru echipele bune din SuperLiga

De foarte multe ori oamenii de fotbal critică cluburile din SuperLiga României pentru numărul mic de fotbaliști români pe care îl au în primul 11 sau chiar în lot, însă puțini știu prețurile care se învârt în jurul fotbaliștilor români. Mai mult, un fotbalist talentat eligibil pentru regula U21 poate ajunge la un milion de euro, chiar dacă valoarea sa reală nu se reflectă în prețul cerut.

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Tocmai de aceea, echipe din SuperLiga României care nu au o potență financiară atât de mare preferă să semneze jucători din străinătate pentru salarii mult mai mici, în detrimentul sportivilor români. Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a povestit că a renunțat la transferul unui atacant român în acest sezon, după ce acesta a solicitat un salariu prea mare pentru valoarea sa:

„Românii sunt foarte scumpi. Am vrut să luăm un atacant român, dar nu am putut din motive financiare. A cerut 9.000 de euro pe lună, plus 20.000 la semnătură. Nu era Drăguș. Era bine dacă era el. Făceam un efort financiar dacă era Drăguș. Preferam să luăm jucătorii care se încadrează în nivelul salarial.

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În momentul de față avem stabilitate, jucătorii sunt cu banii la zi. Dar este greu să te poți lupta cu echipele care se luptă an de an pentru trofee. Este foarte greu să te lupți cu ele. Dar noi încercăm prin alte metode și încercăm să suplinim lipsa unor contracte mai mari sau a faptului că noi nu putem să luăm jucători peste nivelul salarial pe care îl avem. Este frustrant pentru noi”, a declarat Dani Coman, conform Digi Sport.

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Nici FC Argeș nu vinde ieftin! Cât au cerut piteștenii pentru Mario Tudose, căpitanul echipei

FC Argeș este chiar una dintre echipele care a cerut foarte mulți bani în schimbul căpitanului său, Mario Tudose. Gigi Becali era hotărât să-l transfere pe tânărul stoper, însă mutarea nu s-a mai realizat tot din considerente financiare. Suma pe care formația piteșteană a cerut-o depășea oferta roș-albaștrilor, fapt ce a dus la încetarea negocierilor.

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Patronul lui FCSB era gata să plătească până la un milion de euro pentru Mario Tudose. La un moment dat, lucrurile păreau că se îndreaptă într-o singură direcție, însă piteștenii au dorit să obțină o sumă mai mare, având în vedere că Benfica va primi 50% dintr-un viitor transfer. „Se plăteşte o sumă foarte mare, eu i-am spus lui Gigi din iarnă, de când juca în Liga 2, că arăta bine, arăta din ce în ce mai bine, acum a avut ocazia să vadă şi Liga 1. Jucător de certă perspectivă din punctul nostru de vedere, mai ales că avem mari probleme la fundaşii centrali, nu numai noi, România are”, spunea Mihai Stoica, înainte ca afacerea să cadă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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