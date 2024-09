A picat transferul la Rapid! Victor Angelescu a spus totul: „Nu a vrut!”

Rapid vrea să își revină după starul de sezon dezamăgitor. Marius Șumudică a primit mai mulți jucători pe finalul perioadei de mercato, cu care speră să întărească serios echipa. Victor Angelescu a vorbit despre unul dintre jucătorii care au refuzat totuși Rapidul.

Victor Angelescu a spus totul despre transferul picat la Rapid: „Nu a vrut!”

Rapid și-a căutat un nou jucător ofensiv în această vară, după ce l-a vândut pe kosovarul Albion Rrahmani la Sparta Praga, în Cehia. Una dintre țintele clubului a fost italianul Filippo Melegoni, de la Genoa, echipa din Serie A.

Deși cluburile s-au înțeles asupra transferului, Dan Șucu deplasându-se personal la Genoa pentru această mutare, jucătorul a refuzat să plece de la echipa din primul eșalon al Italiei. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a spus totul despre transferul ratat.

„A fost personal (n.r. Dan Șucu) atunci la Genoa, dar nu a ieșit. Nu a vrut jucătorul, nu ne-am înțeles până la urmă cu el. Nu pot să spun eu, că nu am fost la negocierile face-to-face, dar nu cred că a fost problema de bani.

El vrea să demonstreze la Genoa. Cu clubul ne înțelesesem, dar el își dorea să dovedească acolo. El e un băiat foarte ok, din ce am înțeles, dar e decizia lui. A fost foarte respectuos, a vorbit foarte frumos, dar nu am reușit să-l convingem.

A semnat (n.r. Tobias Christensen), s-a plătit sumă de transfer. E în jurul acelei sume (n.r. de 700.000 de euro), puțin mai mică”, a spus Victor Angelescu, la

În vârstă de 25 de ani, Filippo Melegoni este cotat de Transfermarkt la suma de 1,2 milioane de euro. Pentru Genoa, mijlocașul are 2 goluri și un assist în 45 de apariții. Pentru echipa națională, vârful a marcat un gol în cele două convocări la reprezentativa U21.

Rapid, întăriri serioase

Echipa bucureșteană a realizat câteva mutări interesante.

Fotbalistul care urmează să fie prezentat de giuleșteni , urmând să sosească în România și să fie dezvăluit oficial drept noul jucător al Rapidului.