Sport

A picat varianta Răzvan Burleanu la FIFA! Anunțul făcut de UEFA

Gabriel-Alexandru Ioniță
16.11.2026 | 18:17
A picat varianta Razvan Burleanu la FIFA Anuntul facut de UEFA
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A picat varianta Răzvan Burleanu la FIFA. Foto: Hepta
Răzvan Burleanu nu candidează la președinția FIFA din partea UEFA! Anunțul oficial făcut de forul de la Nyon
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Despre Răzvan Burleanu s-a spus în ultima perioadă că ar putea fi candidatul UEFA la alegerile pentru președinția FIFA. În cele din urmă însă, acest scenariu nu s-a mai materializat. Forul european a anunțat în cursul zilei de luni că va susține pe altcineva la acest scrutin. Este vorba despre Philippe Diallo.

Răzvan Burleanu nu este susținut de UEFA pentru președinția FIFA

El este în prezent președintele Federației Franceze de Fotbal. „Federațiile europene de fotbal reprezentate în Comitetul Executiv UEFA și în Consiliul FIFA îl susțin în unanimitate pentru Philippe Diallo pentru președinția FIFA. Candidatura sa urmează să fie în mod formal ratificată de către Comitetul Executiv al Federației Franceze de Fotbal în cursul zilei de mâine (n.r. marți, 17 noiembrie).

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Cu ocazia unei întâlniri desfășurate astăzi și conduse de președintele UEFA Aleksandr Ceferin, federațiile naționale reprezentate în Comitetul Executiv al UEFA și în Consiliul FIFA l-au invitat pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), să candideze la alegerile pentru președinția FIFA programate în martie 2027 și au votat unanim pentru susținerea lui totală”, a fost anunțul făcut de cei de la UEFA prin intermediul site-ului oficial. 

Cine este Philippe Diallo și ce îl recomandă pentru această poziție

De asemenea, cu aceeași ocazie bineînțeles, cei de la UEFA i-au făcut și un scurt „portret” din perspectivă profesională președintelui Federației Franceze de Fotbal: „Philippe Diallo are o experiență bogată la toate nivelurile jocului, a condus organizația reprezentând cluburile profesioniste din Franța, a fost în conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal din Franța, înainte de a deveni Președintele Federației Franceze de Fotbal și a membru în Comitetul Executiv al UEFA în 2023.

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(…) Philippe Diallo a acceptat invitația de a face acest pas. Candidatura sa mai trebuie doar să fie ratificată în mod formal de către Comitetul Executiv al Federației Franceze de Fotbal în ședința de mâine”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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