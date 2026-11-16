A picat varianta Răzvan Burleanu la FIFA! Anunțul făcut de UEFA

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Despre s-a spus în ultima perioadă că În cele din urmă însă, acest scenariu nu s-a mai materializat. Forul european a anunțat în cursul zilei de luni că va susține pe altcineva la acest scrutin. Este vorba despre Philippe Diallo.

Răzvan Burleanu nu este susținut de UEFA pentru președinția FIFA

El este în prezent președintele Federației Franceze de Fotbal. „Federațiile europene de fotbal reprezentate în Comitetul Executiv UEFA și în Consiliul FIFA îl susțin în unanimitate pentru Philippe Diallo pentru președinția FIFA. Candidatura sa urmează să fie în mod formal ratificată de către Comitetul Executiv al Federației Franceze de Fotbal în cursul zilei de mâine (n.r. marți, 17 noiembrie).

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Cu ocazia unei întâlniri desfășurate astăzi și conduse de președintele UEFA Aleksandr Ceferin, federațiile naționale reprezentate în Comitetul Executiv al UEFA și în Consiliul FIFA l-au invitat pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), să candideze la alegerile pentru președinția FIFA programate în martie 2027 și au votat unanim pentru susținerea lui totală”, a fost anunțul făcut de cei de la UEFA prin intermediul

Cine este Philippe Diallo și ce îl recomandă pentru această poziție

De asemenea, cu aceeași ocazie bineînțeles, cei de la UEFA i-au făcut și un scurt „portret” din perspectivă profesională președintelui Federației Franceze de Fotbal: „Philippe Diallo are o experiență bogată la toate nivelurile jocului, a condus organizația reprezentând cluburile profesioniste din Franța, a fost în conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal din Franța, înainte de a deveni Președintele Federației Franceze de Fotbal și a membru în Comitetul Executiv al UEFA în 2023.

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(…) Philippe Diallo a acceptat invitația de a face acest pas. Candidatura sa mai trebuie doar să fie ratificată în mod formal de către Comitetul Executiv al Federației Franceze de Fotbal în ședința de mâine”.