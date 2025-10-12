A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump

Un cutremur uriaș s-a produs în ultima perioadă pe piața criptomonedelor. Aceasta a suferit cea mai amplă devalorizare din istorie, pierzând miliarde de dolari în doar 24 de ore. Un singur investitor a povestit, în online, cum i s-au evaporat din conturi 9.000.000 de dolari.

Pierderi de sute de miliarde de euro în 24 de ore pe piața crypto

Numai în ultimele zile, din istorie. Au dispărut miliarde de dolari, după ce președintele SUA, Donald Trump a anunțat noi tarife pentru importurile din China și restricții privind exportul de software critic american.

Conform site-ului de specialitate News Bitcoin, în decurs de o zi, de vineri până sâmbătă (10 spre 11 octombrie), economia globală cripto a pierdut o valoare semnificativă. S-a devalorizat cu 7,41% pentru a ajunge la o capitalizare totală de piață de 3,74 trilioane de dolari. Asta a însemnat o pierdere netă de peste 410 miliarde de dolari.

Mai exact, un total de 410 miliarde de dolari au părăsit piața cripto în numai 24 de ore. Un bitcoin a scăzut cu 5,7% în ultimele în acest interval de 24 de ore, iar ETH s-a prăbușit cu 6,9%. Treptat, în ultimele ore, investitorii din zona crypto încep să-și expună în online experiențele prin care au trecut după această furtună financiară.

Cum a pierdut un investitor 9.000.000 de dolari într-o clipă

Pentru un investitor din această zonă a banilor virtuali, ziua de 11 octombrie a fost, după cum spune el într-o postare amplă pe X (fostul Twitter), ”cea mai grea din viața mea!”. Explicația este cât se poate de simplă: acesta a pierdut 9.000.000 de dolari într-o clipă, în câteva secunde!

”Azi a fost cea mai grea zi din viața mea din punct de vedere financiar. Peste 9.000.000 de dolari AU DISPĂRUT. Instantaneu. A scrie asta e ca și cum ai deschide o rană care încă sângerează. Dar postez asta pentru că acest spațiu are nevoie de mai multă onestitate. Eram prea încrezător. Supraexpus. Și piața a făcut ce face întotdeauna, mi-a amintit cine e la putere. Nu jucam la risc, preferam mereu o ‘mișcare sigură’. Eram genul care nu poate da greș. Până când se întâmplă. O tranzacție proastă. Și, pur și simplu, 9 milioane de dolari au fost șterse în câteva secunde”, povestește acesta, pe X.

„Nimeni nu este de neatins”

În finalul postării sale, ghinionistul investitor remarcă o realitate cu care se poate confrunta orice investitor în zona crypto: ”Să vă spun adevărul? Nimeni nu este de neatins. Nu contează câtă experiență ai, câte perioade de creștere a cotei ai supraviețuit, câte victorii ai acumulat. Piața îi umilește pe toți. Și astăzi, m-a umilit mai tare ca niciodată. Dar sunt încă aici. Încă respir. Încă stau în picioare. 9.000.000 de dolari au dispărut”.

Today was the worst day of my life financially. Over $9,000,000 GONE. Instantly. Typing this feels like ripping open a wound that’s still bleeding. But I’m posting it because this space needs more honesty. You see the wins, the 100x calls, the yachts, but you rarely see what… — Huang 皇 🔸 BNB (@HuangBNB)

Donald Trump anunță taxe vamale uriașe pentru China

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 10 octombrie, că va introduce taxe vamale suplimentare de 100% pentru China, cel târziu de la 1 noiembrie. Decizia vine după ce Beijingul a impus noi restricții asupra exporturilor de pământuri rare, un subiect sensibil în relațiile dintre cele două țări.

Într-o postare pe propria rețea de socializare, Donald Trump a acuzat China că devine „foarte ostilă” și că încearcă „să țină lumea captivă”. Oficialul de la Casa Albă a spus că intenționa să se întâlnească cu președintele Xi la summitul APEC din Coreea de Sud, peste două săptămâni, dar acum nu mai vede niciun motiv pentru această întâlnire.

„Aceasta a fost o adevărată surpriză. Urma să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum se pare că nu mai există niciun motiv pentru asta. Multe alte contramăsuri sunt analizate în mod serios.

Nu este posibil ca China să fie autorizată să ţină lumea ‘prizonieră’, dar se pare că acesta este planul lor de ceva vreme. Una dintre politicile pe care le analizăm chiar acum este o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în SUA”, a precizat președintele american.

Tensiunile dintre SUA și China, la cote maxime

Statele Unite și China au ajuns, în luna mai, la un acord de a renunța la tarifele vamale foarte ridicate care aproape blocaseră comerțul dintre cele două țări. Cu toate acestea, Donald Trump a spus că acum „va fi obligat să contraatace financiar”. Problema „pământurilor rare” era deja un punct sensibil în relațiile comerciale dintre Washington și Beijing, americanii acuzând China că întârzie intenționat acordarea autorizațiilor de export.

China este cel mai mare producător mondial al acestor materiale, esențiale pentru industriile digitală, energetică, auto și militară. Noile restricții anunțate de Ministerul Comerțului din China privesc exportul de tehnologii folosite la extracția și producția acestor materii prime.

Ce efecte devastatoare au avut declarațiile lui Trump pe piața bursieră americană

Tot vineri, în urma mesajului , piața bursieră americană a suferit pierderi de trilioane de dolari, potrivit . Astfel, chiar înainte ca Trump să lanseze tirada la adresa Chinei, pe platforma sa Truth Social, indicele S&P 500 se afla la mai puţin de două puncte de un nou record istoric.

Peste câteva ore mai târziu, acesta închidea ziua cu o scădere de 2,7%. A fost cea mai mare din aprilie anul curent. În primăvară, pieţele au fost lovite de valul de vânzări provocat de anunţul privind creşterea taxelor vamale la nivel global. Experții de la Bespoke Investment Group au estimat că aproximativ 2 trilioane de dolari în valoare de pe piața bursieră americană au fost șterse de acea postare a lui Trump.

Tot de pe urma acestui mesaj, indicele Nasdaq Composite, care găzduiește companiile de tehnologie care se bazează pe comerțul cu China, a scăzut cu 3,56%, aceasta fiind și cea mai slabă performanță din aprilie. Nasdaq a atins un maxim istoric înainte de postarea lui Trump în sesiunea de vineri.

Apoi, indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 879 de puncte, sau 1,9%, cea mai slabă performanță din mai încoace. Indicele de referință Russell 2000 pentru companiile cu capitalizare mică a scăzut cu 3%. Cele mai afectate au fost acţiunile din sectorul tehnologic: Nvidia a pierdut 5%, AMD aproape 8%, Apple 3%, iar Tesla 5%.

Un trader ucrainean, găsit mort. Poliția spune că s-a sinucis

Efectele negative ale haosului provocat de Donald Trump, în contextul prăbușirii pieței crypto, se văd în toată lumea. Un trader ucrainean a fost găsit mort la Kiev, iar primele informații transmise de oamenii legii susțin că ar fi vorba despre un caz de suicid. Konstantin Galici, cunoscut ca Kostia Kudo, a fost găsit pe 11 octombrie, într-un Lamborghini Urus aflat în districtul Obolonski din Kiev, fiind împușcat în cap.

Potrivit poliției, la fața locului a fost găsită și o armă de foc pe numele lui. Într-un comunicat publicat pe canalul Telegram al Departamentului de Poliție din Kiev se arată că urmează să se stabilească dacă bărbatul și-a pus singur capăt zilelor sau dacă poate fi vorba despre o crimă. Totuși, sunt semne care duc spre ipoteza sinuciderii. Înainte cu o zi de tragedie, bărbatul le-a spus rudelor că trece prin probleme financiare, ba chiar le-a transmis un mesaj de adio.

Galici, în vârstă de 32 de ani, era o persoană cunoscută atât în lumea criptomonedelor din Ucraina, cât și la nivel internațional. El a fost cofondator al academiei de tranzacționare Cryptology Key și s-a remarcat ca influencer și strateg activ pe piețele de active digitale. Tânărul a murit chiar în perioada în care piața crypto a început să înregistreze o scădere puternică, de aceea oamenii legii fac legătura cu o posibilă sinucidere.