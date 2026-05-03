A pierdut Costel Gâlcă vestiarul la Rapid? Răspunsul ferm dat de antrenor înaintea meciului cu CFR Cluj și ce se întâmplă cu Aioani

Costel Gâlcă (54 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului Rapid – CFR Cluj, programat să se dispute luni seară de la ora 20:30 în Giulești în cadrul etapei cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. Cu această ocazie, antrenorul a fost solicitat să comenteze două subiecte extrem de sensibile la clubul alb-vișiniu în această perioadă.

Costel Gâlcă, pus în dificultate de subiectul Marian Aioani înainte de Rapid – CFR Cluj

În primul rând, este vorba despre situația portarului Marian Aioani. După cum se știe deja destul de bine, el a fost nevoit să iasă de pe teren încă din minutul 2 al partidei jucate în runda precedentă, 1-3 pe Arena Națională contra lui Dinamo, din cauza unor probleme medicale, după ce anterior ar fi informat că se simțea apt de joc. , iar Gâlcă a venit cu noi lămuriri vizavi de ce s-a întâmplat cu el la finalul săptămânii trecute.

„Aioani se va antrena și atunci vom vedea (n.r. la ora jocului). Ne dorim foarte mult să câștigăm, și la meciul cu Dinamo știam că este important. Nu este doar portar, este și jucător în construcția noastră, pentru că ne ajută foarte mult. Niciun jucător nu este forțat să joace. El simte cel mai bine, dar știu că a ieșit de la încălzire. După l-am văzut că a revenit și credeam că totul este în ordine. Asta trebuie să-l întrebați pe el să vă spună. Hai să nu mai dezvoltăm alte lucruri, nu are rost. Vorbesc cu jucătorii, îi întreb. Dacă îmi spun că sunt apți și vor să joace, am încredere în ei.

Este un meci care reprezintă ultima noastră șansă de a ne bate pentru un loc de cupă europeană. Deci trebuie să facem un joc solid atât în apărare, cât și în atac. Cred că întâlnim o echipă în formă, care a crescut de la meci la meci și, adevărul este, e greu să-i desfaci, să ajungi la poarta lor. Este o echipă bine organizată, dar îmi doresc să putem avea acțiuni de atac, să luăm decizii bune și să fim cât se poate de pragmatici din toate punctele de vedere”, a declarat la conferința de presă premergătoare meciului Rapid – CFR Cluj, citat de gsp.ro.

Cum a răspuns Costel Gâlcă atunci când a fost întrebat dacă a pierdut vestiarul la Rapid

De asemenea, Gâlcă a fost întrebat direct și dacă se poate spune că a pierdut vestiarul în ultima perioadă, bineînțeles în contextul conflictului avut recent cu Alex Dobre, iar antrenorul Rapidului a oferit următorul răspuns: „Din punctul meu de vedere, nu. Sunt jucători care, la un moment dat, cedează. Apar frustrări, dar lucrul acesta nu. Am avut foarte mulți accidentați. Avem și acum șapte și cred că și acest lucru a influențat foarte mult jocul nostru, cum era Vulturar, și mai mulți jucători. În niciun moment nu am spus că nu joacă X sau Y, am căutat soluții să-i băgăm pe alții și să continuăm”.