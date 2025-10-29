A pierdut meciul din Cupa României în prelungiri, după ce a condus cu 1-0 și a „explodat” la adresa arbitrului! „Evident! A văzut toată lumea!”

ADVERTISEMENT

din prima rundă a Cupei României. Gazdele au condus cu 1-0, însă ardelenii au revenit și au obținut primele puncte din grupă, după un gol înscris în prelungiri. La final, antrenorul formației din liga secundă s-a declarat complet dezamăgit de arbitraj.

Metalul Buzău a chinuit-o pe U Cluj în Cupă

Universitatea Cluj a făcut un meci modest la Buzău. Echipa din liga secundă a pus multă presiune în prima repriză și chiar a deschis scorul din penalty, însă ardelenii și-au revenit în partea secundă,

ADVERTISEMENT

Ce l-a scos din sărite pe antrenorul Metalului Buzău după 1-2 cu U Cluj

Valentin Stan, antrenorul celor de la Metalul Buzău, este de părere că echipa sa merita mai mult din meciul cu Universitatea Cluj. Tehnicianul consideră că arbitrul a greșit flagrant în prima repriză, atunci când nu i-a acordat o lovitură de la punctul cu var formației sale, după un presupus henț comis de Miguel Silva.

„Vreau să remarc faptul că am avut un penalty absolut evident. De la bancă, de la noi, s-a văzut clar. Nu știu cum tușierul nu a putut să vadă așa ceva. Este greu de înțeles cum tușierul nu a putut să observe un henț la fundașul stânga, aflat chiar lângă el. Nu era un grup de jucători care să-i afecteze vizibilitatea.

ADVERTISEMENT

Am făcut performanța să iau doar galben. De fiecare dată când am fost arbitrat de Vlad Băban, doar roșu am luat. Este foarte greu să vorbești cu dumnealui. Cred că este certat, nu vorbește cu cei de la Liga a 2-a și a 3-a. Are o atitudine de… pur și simplu, îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât.

ADVERTISEMENT

Mi-a dat galben și a plecat. Are dreptate, iau galben pentru proteste. Dar nu vii cu o atitudine sfidătoare, așa cum ai avut-o de-a lungul întregilor ani. Faptul că nu dai un penalty clar, evident… a văzut toată lumea”, a declarat Valentin Stan, conform