A pierdut o avere! Suma imensă cu care a fost „țepuit” Ionel Ganea de un club din SuperLiga. Exclusiv

Ionel Ganea încă așteaptă cele cinci salarii restante pe care le are de primit de la Dunărea Călărași, unde era director tehnic. Fostul mare atacant însă e deja pățit.

Ionel Ganea are de recuperat peste 100.000 de euro de la Universitatea Cluj și Dunărea Călărași

Ionel Ganea a avut mai multe oferte să revină în fotbalul românesc, însă problemele financiare ale cluburilor l-au făcut să refuze: „Nu am primit niciun ban de la Dunărea Călărași. Și nici nu știu dacă o să îi mai primesc. E o firmă de insolvență care se ocupă și nici măcar nu au depus planul de reorganizare. Aveam mulți bani de luat. Eu am mai pierdut și la U Cluj peste 100.000 de euro. Ăsta e fotbalul românesc acum. Ce să faci? Deja eu am trecut banii la pierderi”.

Într-un alt interviu pentru FANATIK, „Ganezul” făcea : „Dunărea Călărași e un capitol închis. Nu mi-am luat banii nici acum pe cinci luni de zile. Președintele Consiliului Județean e pus numai să distrugă! La 11 dimineața desface prima butelie de vin! Ce să-i ceri? Ne-a mințit și ne-a păcălit atâta timp. Să stai cinci luni fără salariu nu ai cum. Trebuie să mănânci de două ori pe zi, să bagi benzină. Un nenorocit care și-a bătut joc de oameni.

A primit încredere de la oameni și nu trebuia să facă altceva decât să se țină de cuvânt. E singurul din istoria Consiliului Județean care și-a bătut joc de oameni. Nu s-a mai întâmplat așa ceva”.

Ionel Ganea, despre conflictul în care a fost implicat Cristi Săpunaru: „Ar trebui să își vadă de treaba lui din teren”

Ionel Ganea e de părere că Săpunaru a avut o atitudine greșită la partida FC U Craiova – Rapid și speră ca echipa lui Adrian Mititelu să se califice în play-off-ul SuperLiga: „Săpunaru e jucător și căpitan. Ar trebui să își vadă de treaba lui din teren. Nu pot să zic eu dacă va fi suspendat sau nu, pentru că nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. M-aș bucura pentru Adrian Mititelu după câte a pătimit și câți bani a pierdut să intre în play-off”.

Fostul mare atacant crede în continuare că fiul său George ar putea avea un sezon bun la echipa lui Adrian Mititelu: „George are nevoie să joace și sper să aibă un sezon cât mai mult. Eu cred în el. Nu am vorbit cu el despre incidente”.

Pe de altă, parte „Ganezul” e de părere că Andrea Compagno e o pierdere foarte mare pentru echipa antrenată de Marius Croitoru și va face treabă la FCSB: „Compagno e o pierdere grea. Mi se pare un atacant foarte bun. A început foarte bine la FCSB și le-a pus probleme celor de la West Ham United. FCSB are o grupă foarte grea în Conference League, calificarea în primăvară depinde mult de ce va fcae în dubla cu Silkeborg.”

Ionel Ganea, avertisment pentru FCSB: „La cum joacă în campionat acum, e posibil să nu prindă nici play-off-ul!”

FCSB se află pe locul 14 în campionat, cu doar opt puncte după nouă meciuri: „La cum joacă în campionat acum, e posibil să nu prindă nici play-off-ul! Cum ar fi?! Mai ales că au multe meciuri în cupele europene”.

Ganea e convins că CFR Cluj rămâne în continuare mare favorită la titlu și Dan Petrescu va reuși să îi ducă pe ardeleni și în primăvara europeană: „CFR Cluj cred că încă se poate califica în primăvara europeană și are și prima șansă la titlu. Nu văd pe Farul sau Rapid să aibă forța să se bată la titlu. Craiova a jucat slab în meciul de la Cluj și e normal ca Rădoi să fie criticat când echipa nu câștigă. S-a scos cu victoria din meciul cu FCSB, dar e greu să se bată la campionat.



Dan Petrescu cred că e un pic prea pesimist și ar trebui să vorbească mai puțin de adversarii pe care îi întâlnește. CFR-ul are totuși o echipă bună și în campionat eu nu cred că vor avea probleme”, .