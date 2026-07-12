A plâns după eliminarea Norvegiei. Selecționerul nu și-a mai ascuns lacrimile. Video

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Învinsă de Anglia cu 2-1 după prelungiri, Norvegia și-a încheiat parcursul excelent de la turneul final. Eliminarea a venit după încă un meci excelent făcut de nordici, iar selecționerul nu și-a putut ascunde lacrimile.

Selecționerul Norvegiei, în lacrimi după eliminarea de la CM 2026

Imediat după încheierea partidei, selecționerul Stale Solbakken a ținut să-și felicite jucătorii pentru evoluțiile remarcabile avute la Cupa Mondială 2026 și consideră că Norvegia a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

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”Am jucat la cel mai înalt nivel, iar norocul nu a fost de partea noastră, dar așa e viața, iar acum trebuie să ne tragem puțin sufletul. Așa stau lucrurile, acesta este nivelul de vârf, nu se poate mai sus de atât, iar noi am avut câteva probleme la început, în primele 20 de minute, dar îi felicit cu adevărat pe băieți.

Sper că vara anului ’26 a fost una bună pentru toată lumea și că am realizat ceva frumos împreună. Am beneficiat de un sprijin fantastic din partea întregii Norvegii și ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor, iar de asta sunt cu adevărat mândru.

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Am spus că vom ridica ștacheta odată ce vom ajunge la Cupa Mondială, după calificările fantastice, și am reușit să facem asta, iar băieții au reușit. Și am fost aici împreună timp de șase săptămâni și jumătate. Nu cred că oamenii s-au plictisit nici măcar o secundă, și este bine de știut asta”, a declarat, printre lacrimi, Solbakken.

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💔🇳🇴 “This is football.” Ståle Solbakken fought back tears after Norway’s World Cup exit. 🚨🎥 Norway manager Ståle Solbakken after the defeat to England: 🗣️ Ståle Solbakken: “I feel so sorry for the boys. This is football at the highest level—it gives… — Pitch Wire (@wire_pitch)

De ce s-a enervat Haaland în Norvegia – Anglia 1-2

Echipa națională a Norvegiei a avut un parcurs extraordinar la turneul final, fiind învinsă doar de Franța în faza grupelor, atunci când era deja calificată și a folosit rezervele, .

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La întâlnirea cu britanicii de pe Hard Rock Stadium din Miami, nordicii au deschis scorul prin Schjelderup (36), dar au fost egalați de Bellingham (45+2). Și tot jucătorul lui Real Madrid a dat golul decisiv în prelungiri (93).

Un moment decisiv s-a petrecut în finalul primei reprize, înainte ca englezii să egaleze. Norvegienii au avut un contraatac rapid în urma căruia se puteau desprinde pe tabela de marcaj, dar Alexander Sorloth nu i-a pasat lui Erling Haaland, aflat în poziție ideală, .