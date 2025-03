A plătit Camelia Șucu o campanie împotriva Dianei, actuala soție a lui Dan Șucu? “Mă gândeam că un om cu mulți scheleți în șifonier are decența să tacă”

Diana Șucu a “rupt” tăcerea, după 20 de ani, în legătură cu divorțul soțului ei de Camelia Șucu, prima soție, în podcastul lui Mihai Morar, “Fain&Simplu”, unde dezvăluie și faptul că s-ar fi făcut campanie împotriva ei.

Soția lui Dan Șucu spune că a fost “terfelită” ani buni și a ținut primele pagini ale ziarelor. Asta în urma unei campanii împotriva ei, făcută chiar, se pare, de fosta soție a soțului ei, Camelia.

A făcut Camelia Șucu campanie împotriva Dianei?

Sătulă să audă lucruri neadevărate despre ea și familia ei, Diana Șucu a spus lucrurilor pe nume în podcastul lui Mihai Morar. Ea a “ieșit la atac” după ce a ajuns în punctul în care nu mai suportă să se vorbească despre copiii ei.

Diana Șucu i-a povestit lui Mihai Morar că până să devină soția lui Dan Șucu, despre ea nu s-au spus lucruri urâte. Ba din contra.

“De-a lungul anilor, eu am prezentat Jurnalul ani de zile la TVR2, pot să-ți spun că am fost o prezență extrem de plăcută. Și aveam foarte mulți fani și primeam foarte multe scrisori și buchete de flori la televiziune. Și nu am avut articole negative în presă. Absolut deloc. În momentul în care l-am cunoscut pe Dan și în momentul în care am rămas, de fapt, însărcinată, acela a fost punctul culminant.

Au apărut articole mincinoase, defăimătoare și mizerii vizavi de mine. Și despre Dan a spus câteva lucruri urâte și neadevărate, cum că ar fi fost păcălită.

Pentru orice cunoscător… poate să-și imagineze că 45.000.000 de euro de atunci (atât i-a dat la divorț Dan Șucu, Cameliei – n.r. ), astăzi, dacă îi puneai la treabă, valorau 200.000.000, 300.000.000 de euro. Adică acum 20 de ani erau 45.000.000 de euro”, i-a mărturisit Diana Șucu lui Mihai Morar.

Numele Cameliei Șucu nu e menționat în interviu

Diana Șucu se referă aici la faptul că fosta partreneră a soțului ei nu a reușit performanțe notabile în afaceri, în ciuda faptului că a primit o sumă atât de mare la divorț, lucru pe care l-a și precizat în cadrul interviului cu Mihai Morar. Un lucru demn de subliniat este că Diana nu rostește niciun moment numele Cameliei Șucu, în timpul filmării. Totuși, identitatea persoanei la care face referire nu este greu de dedus din context.

Diana Șucu atenționează: “Atunci când vorbesc despre copiii, pare că am un ton așa… de scorpion”

, însă acum a răbufnit fiind sătulă să mai audă lucruri defăimătoare la adresa ei și a copiilor. Diana Șucu își dorește să pună capăt tuturor bârfelor și speculațiilor și să facă lumină.

“Am considerat că tot ce se întâmplă sunt cantități neglijabile. Dar în momentul în care cineva vine și repetă povestea și încearcă să se ia de copiii mei, atunci am o problemă.

Lucrurile acestea n-au încetat niciodată. În fiecare zi, în special de când Dan a intrat în fotbal, a cumpărat Rapidul, primeam – la monitorizarea presei – cinci, șapte articole cu același subiect care s-a tot rostogolit. Faptul că eu l-am despărțit de Dan de familia lui minunată. Ceea ce cred că am lămurit. (… ) M-am gândit că un om care știe că are mulți scheleți în șifonierul lui, are decența să tacă”, a spus ea.

Mihai Morar a întrebat-o: “Nu e o amenințare asta, nu? “. Soția lui Dan Șucu a răspuns imediat: “Nu știu. Spune-mi tu cum pare. , pare că am un ton așa… de scorpion”.

“Mi-a spus “Diana, a fost un articol plătit. Pur și simplu””

Diana Șucu a fost extrem de deranjată de neadevărurile care s-au spus, mai ales într-o perioadă în care ea și familia ei treceau printr-o adevărată dramă. Și anume, unul din băieți, a fost diagnosticat cu o boală destul de “pretențioasă”, să-i spunem.

“Ce m-a durut cel mai tare? A apărut un articol despre canapelele mele încălțate, despre copiii mei care mâncau ciocolată… Și l-am sunat pe fostul meu partener (Peter Imre, n.r.), care lucra cu Dinu Patriciu acolo, și l-am întrebat ce sens are articolul. Mi-a spus “Diana, a fost un articol plătit. Pur și simplu”. Au ridicat articolul pe site, el nici n-a știut…

Canapeaua mea era încălțată în burete pentru că toată casa mea era îmbrăcată în burete. Pentru că copilul meu a fost diagnosticat cu purpură idiopatică… O simplă lovitură… ar fi putut să facă hemoragie internă și să moară”, a mai dezvăluit Diana Șucu.