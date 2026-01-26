Sport

A plecat a două zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională

A plecat la doar o zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Atacantul cu zeci de selecții la națională a fost cedat de ardeleni și va continua cariera în alt campionat.
Alex Bodnariu
26.01.2026 | 15:28
A plecat a doua zi dupa FCSB CFR Cluj 14 Unde va juca fotbalistul de nationala
A plecat de la echipă după FCSB - CFR Cluj! Anunțul clubului.
CFR Cluj s-a impus duminică seara cu 4-1 în fața rivalilor de la FCSB, iar la o zi după acest succes clubul din Gruia a anunțat că s-a despărțit de un atacant. Mohamed Badamosi a fost cedat de ardeleni în Letonia, la Riga.

Mohamed Badamosi a plecat de la CFR Cluj după meciul cu FCSB! Anunțul oficial

Mohamed Badamosi, atacantul adus în vara trecută la CFR Cluj la insistențele lui Dan Petrescu, nu a reușit să se adapteze în România. Vârful ghanez a jucat în doar șase meciuri din campionat și nu a reușit să fie decisiv, fără gol sau assist.

În această iarnă, CFR Cluj a vândut și a cedat mai mulți jucători care nu au ajutat prea mult echipa, iar Mohamed Badamosi este ultimul care pleacă din Gruia. Clubul încearcă să reducă serios cheltuielile, întrucât nivelul salariilor atinsese cote uriașe, pe care Neluțu Varga nu și le mai permitea.

„Mulțumim, Muhammed Badamosi! Clubul CFR 1907 Cluj și Muhammed Badamosi au ajuns la un acord privind încheierea colaborării, atacantul urmând să își continue cariera la formația letonă FC Riga.

În tricoul echipei noastre, Badamosi a evoluat în 10 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere un assist. Îi mulțumim pentru munca depusă alături de noi și îi dorim mult succes în continuare!”, au scris ardelenii pe pagina oficială de social media a clubului.

Badamosi se va bate cu Caio Ferreira pentru un loc de titular la Riga

Badamosi este un atacant central cu nu mai puțin de 25 de meciuri jucate la naționala Ghanei, pentru care a reușit să înscrie cinci goluri. În Letonia, la noua sa echipă, Riga FC, fotbalistul va fi coleg cu Caio, atacant cumpărat în această iarnă de la FC Argeș.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
