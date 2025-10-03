A plecat a doua zi după Rakow – Universitatea Craiova 2-0! Anunțul oficial al clubului

Universitatea Craiova a fost învinsă la debutul în UEFA Conference League. Oltenii au pierdut duelul cu Rakow, scor 0-2, iar a doua zi după meci, clubul din Polonia a anunțat că un membru din staff a ales să își dea demisia.
Oltenii au fost surclasați la mai toate capitolele de Rakow. Polonezii au făcut un meci excelent pe faza ofensivă, iar Universitatea Craiova nu a reușit să facă față presiunii și a cedat în partea secundă.
Universitatea Craiova încă are șanse la calificarea în fazele superioare, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, echipa lui Mirel Rădoi trebuie să facă o figură mult mai bună în cele 5 meciuri rămase de jucat în grupă.
A doua zi după meciul cu Universitatea Craiova, Rakow a anunțat că șeful departamentului de scouting, Sebastian Gryglaszewski, a decis să plece de la echipă. Polonezii au transmis un comunicat pe site-ul oficial:
„Șeful departamentului de scouting, Sebastian Gryglaszewski, se desparte de Rakow Czestochowa de comun acord. Acesta s-a alăturat clubului în noiembrie 2021, când a ocupat funcția de coordonator responsabil de lotul primei echipe, de gestionarea împrumuturilor și de monitorizarea pieței de transferuri din Polonia.
La finalul anului 2024, Gryglaszewski a fost promovat în poziția de director al departamentului de scouting. Rakow îi mulțumește pentru munca depusă și îi urează mult succes în continuarea carierei sale!”, au notat polonezii în comunicat.