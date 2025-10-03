A plecat a doua zi după Rakow – Universitatea Craiova 2-0! Anunțul oficial al clubului

, iar a doua zi după meci, clubul din Polonia a anunțat că un membru din staff a ales să își dea demisia.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, debut cu stângul în UEFA Conference League.

Oltenii au fost surclasați la mai toate capitolele de Rakow. Polonezii au făcut un meci excelent pe faza ofensivă, iar Universitatea Craiova nu a reușit să facă față presiunii și a cedat în partea secundă.

, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, echipa lui Mirel Rădoi trebuie să facă o figură mult mai bună în cele 5 meciuri rămase de jucat în grupă.

ADVERTISEMENT

Oficialul de la Rakow a plecat după victoria polonezilor cu Universitatea Craiova

A doua zi după meciul cu Universitatea Craiova, Rakow a anunțat că șeful departamentului de scouting, Sebastian Gryglaszewski, a decis să plece de la echipă. Polonezii au transmis un comunicat pe site-ul oficial:

„Șeful departamentului de scouting, Sebastian Gryglaszewski, se desparte de Rakow Czestochowa de comun acord. Acesta s-a alăturat clubului în noiembrie 2021, când a ocupat funcția de coordonator responsabil de lotul primei echipe, de gestionarea împrumuturilor și de monitorizarea pieței de transferuri din Polonia.

ADVERTISEMENT

La finalul anului 2024, Gryglaszewski a fost promovat în poziția de director al departamentului de scouting. Rakow îi mulțumește pentru munca depusă și îi urează mult succes în continuarea carierei sale!”, au notat polonezii în comunicat.

ADVERTISEMENT

Programul Universității Craiova în Conference League