Sport

A plecat de la CFR Cluj înainte să debuteze. Lovitură pentru clubul din Gruia!

CFR Cluj a pierdut unul dintre jucătorii transferați în această vară. Igor Savić nu a putut fi înregistrat din cauza unor probleme cu viza și a revenit la Zrinjski Mostar.
Alex Bodnariu
31.07.2026 | 13:44
A plecat de la CFR Cluj inainte sa debuteze Lovitura pentru clubul din Gruia
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Igor Savić a plecat de la CFR Cluj înainte să debuteze. Cum s-a ajuns aici
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CFR Cluj a rămas fără unul dintre jucătorii transferați chiar în această vară. Igor Savić, mijlocașul defensiv din Bosnia, s-a întors la fosta sa echipă, Zrinjski Mostar, după ce feroviarii nu au reușit să îl înregistreze la LPF din cauza unor probleme legate de viză.

Igor Savić a plecat de la CFR Cluj înainte să debuteze. Cum s-a ajuns aici

Igor Savić a ajuns în această vară la un acord cu oficialii celor de la CFR Cluj. Transferul se anunța unul interesant, având în vedere că mijlocașul central a fost ani la rând un om de bază la Zrinjski Mostar și a cochetat și cu echipa națională de seniori a Bosniei.

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Din păcate pentru fanii ardelenilor, Savić nu a apucat să debuteze oficial pentru CFR Cluj. A fost titular în câteva meciuri amicale, însă nu a putut fi înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal din cauza problemelor legate de obținerea vizei.

Mijlocașul a revenit în Bosnia la Zrinjski

Astfel, jucătorul s-a întors la fosta sa echipă, Zrinjski Mostar, formație pentru care a evoluat în cea mai mare parte a carierei. Clubul bosniac a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare, informându-și suporterii că Savić a semnat un contract valabil pe doi ani.

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Ne-am despărțit pentru scurt timp, doar cât să ne fie dor unul de celălalt. Fiind unul dintre purtătorii mentalității de învingător, el a câștigat două titluri de campion al Bosniei, două Cupe și două Supercupe în tricoul cu dungi, alături de numeroase performanțe remarcabile pe scena europeană”, au transmis oficialii celor de la Zrinjski Mostar.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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