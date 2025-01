A plecat de la Dinamo după mai bine de 10 ani: „Meritam și eu o șansă”. Exclusiv

Andrei Florescu este primul jucător care a plecat de la Dinamo în această pauză competițională. Aripa dreapta a vorbit pentru FANATIK despre perioada petrecută în tricoul alb-roșu.

Andrei Florescu, interviu pentru Fanatik după despărțirea de Dinamo: „Nu am vorbit cu Mister”

Andrei Florescu nu a jucat niciun meci în SuperLiga în acest sezon. Mijlocașul care poate evolua în ambele benzi a avut și o accidentare: „Am avut și o fisură la gleznă și am lipsit vreo două luni. Nu m-a afectat pentru că face parte din viața unui sportiv.

Am reziliat de comun acord. A fost pe cale amiabilă. Nu știu nimic de Oțelul. Clar simt că meritam să joc. Am venit destul de pregătit și de-asta am rămas în vară. M-am simțit foarte bine, dar asta a fost”.

Puștiul crescut la Dinamo a dezvăluit că nici Florentin Petre, nu au discutat cu el: „Nu am vorbit cu Mister, m-am concentrat pe mine și am vrut să demonstrez că pot să îmi câștig șansa. Am jucat doar cu Petrolul în Cupă și eu simt că am intrat bine. Nu am vorbit cu nimeni din staff. Eu sunt de la 12 ani aici, am deja peste 10 ani”.

Andrei Florescu își dorește un singur lucru după plecarea de la Dinamo: „Sunt pregătit să am o explozie ca să zic așa”

Andrei Florescu vrea să ajungă la un club care să îi ofere posibilitatea să își demonstreze calitățile: „În viață când ceva nu merge trebuie să schimbi. Vreau să găsesc o echipă unde să am șanse să joc. Eu sper în prima ligă. Simt că sunt jucător de SuperLiga. Pot să joc pe ambele benzi și cred că sunt pregătit să am o explozie ca să zic așa”.

Jucătorul în vârstă de 22 de ani a vorbit și despre cea mai frumoasă amintire de la Dinamo: „Debutul meu acum 3 ani și jumătate în prima etapă cu Voluntari, când a dat Sorescu hattrick. Și îmi mai aduc aminte cu drag de meciul amical cu Galatasaray. Am jucat atunci cu niște super fotbaliști. Am jucat o repriză atunci.

Nu am ce să reproșez pentru că au avut rezultate și bravo lor. Echipa merge foarte bine și probabil de-asta nici nu am jucat. Eu zic că se pot bate la titlu. Condițiile sunt foarte bune și totul e pus la punct foarte bine”, a mai spus Florescu .

Mesaj special pentru suporterii lui Dinamo: „Sper într-o zi să mă întorc aici”

Andrei Florescu nu are niciun regret: „Ei au spus că mă apreciază, mi-au văzut munca la antrenamente. Eu nu m-am simțit demoralizat pentru că am mai trecut prin situații de genul ăsta la Dinamo.

Eu vreau doar să joc acum. Eu consider că am făcut tot ceea ce ține de mine. Singurul lucru e că poate la început dacă mi se dădea o șansă, mă agățam de ea și puteam să urc”.

Florescu nu i-a uitat nici pe suporteri: „Le mulțumesc pentru susținerea pe care mi-au arătat-o. Chiar și acum am primit mesaje. Când am jucat pentru Dinamo m-au făcut să mă simt senzațional și nu am avut niciodată sentimentul ăsta. Sper într-o zi să mă întorc aici”.

În final, fotbalistul și-a adus aminte și de perioada neagră pe care a trăit-o la Dinamo: „Cel mai dificil a fost în Liga 2 și nu erau bani nici pentru mâncare la Săftica. Eram chiar la retrogradare în Liga 2”.