A plecat de la FCSB! Campioana l-a vândut înainte de meciul cu Qarabag: ”Gigi Becali a ajuns la o înțelegere!”

Este vorba de mijlocașul Luis Phelipe, jucător pe care Gigi Becali l-a adus la FCSB în urmă cu un an de la Poli Iași pentru suma de 200.000 de euro. Acesta nu a rupt gura târgului și va pleca de la ”roș-albaștri”.

Brazilianul a căzut în dizgrația lui Gigi Becali și pleacă de la FCSB

Patronul campioanei României a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că în această perioada de mercato după ce a avut o scurtă discuție cu fotbalistul.

ADVERTISEMENT

”Băi, Luis Phelipe nu s-a întors deloc. Să fie sănătos. Nu mă interesează de el. (n.r. – Îi reziliați contractul?) Păi ce să îi fac? Îi dau amendă și îi reziliez contractul. Dacă nu vii? Ce să îți fac? (n.r. – N-a dat niciun semn?) M-a sunat pe mine.

‘Nea Gigi, vreau să plec’. Cum vorbea el în limba aia a lui. ‘Nea Gigi, eu vreau plecat. Copilul meu, Brazilia, copilul meu bolnav’. Ce spunea el pe acolo. L-am ascultat și i-am zis ‘Hai, să fii sănătos!’ Și i-am închis. Stau acum să vorbesc cu Luis Phelipe?”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Plecarea brazilianului a fost confirmată și de Mihai Stoica, care a anunțat că după ce s-a ajuns la o înțelegere cu un club din străinătate. ”Pleacă. Gigi a ajuns la o înțelegere cu un club, nu din țară, pleacă în altă țară. E o afacere profitabilă.

Dacă nu era ofertă era clar că va plăti, e de domeniul trecutului, acum nu mai are sens. E de domeniul trecutului, acum nu mai are niciun sens să mai discutăm. Nu poți să-l amendezi cu ceva ce a făcut în trecut. Nu poți să îl pui să aducă bani de acasă, de primit nu mai are de primit niciun ban”, a spus oficialul ”roș-albaștrilor”, la .

ADVERTISEMENT

Sheriff Tiraspol, echipa care s-a interesat de Luis Phelipe

Luis Phelipe a fost protagonistul unui scandal în această iarnă, după ce nu a mers alături de coechipierii săi în cantonamentul din Antalya. El .

După ce brazilianul în vârstă de 23 de ani nu s-a prezentat la reunirea campioanei, FANATIK a aflat în exclusivitate că , liderul la zi din campionatul Republicii Moldova.

ADVERTISEMENT

Tot în această iarnă, Luis Phelipe a fost dorit și de Sepsi1.38 OSK, dar directorul general Attila Hadnagy a explicat că pe care la cerut Gigi Becali.