A plecat de la FCSB, dar a primit imediat o veste uriașă! Va juca la peste 3.000 de kilometri de România

Baba Alhassan s-a despărțit de FCSB la finalul sezonului de SuperLiga. Mijlocașul central nu a primit o propunere de prelungire din partea conducerii clubului și a revenit în țara natală, Uganda, înaintea ultimului meci al sezonului, cel cu Dinamo din barajul pentru Conference League. Acum, acesta a fost convocat la echipa națională și va juca două meciuri în Maroc, la peste 3.000 de kilometri de România.

Mijlocașul central a părăsit România înaintea partidei pe care FCSB a disputat-o în barajul pentru cupele europene cu Dinamo. Fotbalistul știa că nu va continua la gruparea roș-albastră și a ales să meargă în Uganda, întrucât soția sa urma să nască.

t, iar acum Baba își caută un nou angajament. Până să semneze cu o altă formație, mijlocașul central a primit o veste foarte bună. A fost convocat de selecționerul Ugandei, Paul Put, pentru cele două meciuri amicale cu Tanzania (5 iunie) și Madagascar (8 iunie).

Ambele jocuri se vor disputa la , în Maroc, la peste 3.000 de kilometri de România. Baba Alhassan speră să fie titular. Elio Capradossi, un alt fotbalist ugandez din SuperLiga României, nu a fost convocat, întrucât se recuperează după o accidentare.

„Baba e bun, dar trebuia să-i schimb numele când a venit. Din Babă în… nu știu ce. Păi, n-ai văzut? Se învârte, se învârte și după aia o pasează în spate. Păi acolo, mijlocașul, când prinde mingea, o dă în spate doar când e sub presiune. Acolo nu ai voie să pasezi în spate. Trebuia să-i schimb numele din Babă în Tânără. Sunt situații când el are 7-8-10 metri până la adversar și o dă în spate la fundaș. Păi, băi, nebunule, urcă cu mingea la picior și când te atacă unul dă-o mai lungă sau dă o pasă”, spunea Gigi Becali despre Baba.