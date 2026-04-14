A plecat de la FCSB, dar are un mesaj clar pentru Gigi Becali: ”Fac față fără probleme”. De ce nu reușesc jucătorii români să se impună în străinătate

ADVERTISEMENT

Thomas Neubert nu și-a mai găsit locul la FCSB odată cu plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, dar a rămas legat de gruparea lui Gigi Becali. Preparatorul fizic a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină jucătorii români când ajung la echipe din străinătate.

Gigi Becali are doi jucători de export la FCSB

Plecat de ani buni din Germania, Thomas Neubert, în vârstă de 54 de ani, este în continuare atent la fotbalul din țara sa natală și a rămas impresionat de saltul făcut de Virgil Ghiță la Hannover. De asemenea, el consideră că Darius Olaru și Daniel Bîrligea ar putea juca oricând în Bundesliga.

ADVERTISEMENT

”Am văzut niște meciuri ale lui Hannover. Îmi place foarte mult cum joacă Ghiță. Este un luptător pe teren, care aleargă foarte mult. E perfect pentru Liga 1 sau Liga 2. Dacă Hannover va promova în Bundesliga, sută la sută el va rămâne în echipă. Fizic, românii nu au probleme. Dacă un jucător precum Olaru sau Bîrligea merge în Germania, sută la sută joacă, fără probleme”, a declarat Neubert, pentru .

Motivele pentru care jucătorii români se ratează în străinătate

a dezvăluit faptul că majoritatea jucătorilor români care ajung la formații din străinătate nu reușesc să se mențină la un nivel înalt din cauza faptului că nu au o mentalitate puternică.

ADVERTISEMENT

”În primul rând, este vorba de mentalitate. Mentalitatea neamțului este foarte tare, nu renunță niciodată! În minutul 95, jucătorii germani nu renunță. Aici, în România, am văzut multe meciuri, nu doar la FCSB, în care jucătorii fac repede 2-0, apoi se relaxează.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, 2-0 este un rezultat foarte periculos, deoarece se poate să primești un gol și totul este deschis. Face cineva o greșeală și se face 2-2. Asta este o diferență foarte mare între România și Germania.

ADVERTISEMENT

Dacă are 2-0 după primele cinci minute, Bayern Munchen încearcă să facă 4-0 în prima repriză, apoi încearcă să mai dea încă două-trei goluri. Nu renunță! În primul rând, este vorba de mentalitate”, a spus el.

Cum a ajutat tineri fotbaliști să plece în Germania și Spania

Thomas Neubert, care a recunoscut după plecarea de la FCSB că echipa , a vorbit și despre munca pe care o face la clinica sa și despre copii pe care i-a trimis la diferite academii din Germania și Spania.

ADVERTISEMENT

”Noi, aici (n.r. – la clinica de pregătire și recuperare pe care o deține), lucrăm cu mulți copii, care au plecat și în Spania, și în Germania. Dar, în Germania, știu cum face fiecare academie. Fiecare academie face cu jucătorii talentați, de 14 sau 15 ani, o testare, iar, dacă nu atinge nivelul de care este nevoie, jucătorul nu este considerat a fi capabil să joace la cel mai înalt nivel.

Acolo, noi facem un program de 6 luni, apoi facem încă o testare și, dacă nici atunci nu atinge nivelul de care este nevoie, din punct de vedere fizic, jucătorul este out de la echipa mare. Am un jucător care este la Augsburg U19, este român. A făcut testarea aici, la noi. Îl cheamă Mihai.

Sunt alți copii care, după un program făcut aici, au plecat în Spania. Am mulți copii în Spania, între 10 și 15 ani. Au primit un contract pentru doi sau trei ani la Villarreal și Levante”, a afirmat Neubert.