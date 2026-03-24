A plecat oficial de la Rapid și le-a făcut o promisiune fanilor: „Voi reveni!”

În urma tensiunilor multiple între suporteri și Daniel Carciug, care a ocupat până acum rolurile de director de marketing și de responsabil cu organizarea de evenimente în cadrul clubului Rapid, Dan Șucu a decis să pună capăt colaborării cu acesta. Decizia a venit și ca urmare a unor nemulțumiri personale ale patronului cu privire la performanțele sale.

Mesajul emoționant al lui Daniel Carciug la despărțirea de Rapid

Deși a fost contestat vehement de fani timp de mai multe luni, acest lucru nu a făcut ca iubirea lui Daniel Carciug pentru Rapid să piară. Fostul director de marketing al clubului din Giulești a fost făcut praf de fani în urma mai multor decizii pe care le-a luat în ultimul an, însă nu acest lucru i-a adus sfârșitul la Rapid.

Așa cum Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA, iar randamentul său nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor pe care o echipă cu pretenții la campionat le are. El a scris un mesaj de-a dreptul emoționant pe profilul său de social media:

„Vine un moment în viața fiecăruia dintre noi în care trebuie să decidă pentru sine dacă dorința de performanță și pasiunea profesională sunt mai importante decât respectul de sine și claritatea scopului personal. În data de 17 martie, după 6 ani, 1 lună și 23 de zile în cadrul FC Rapid, am decis să închei acest capitol și am transmis scrisoarea mea de demisie către CEO-ul clubului. Nu e ușor să pui în cuvinte ce înseamnă 6 ani într-un club cu o asemenea energie. Voi încerca, totuși.

Sunt recunoscător pentru acești ani și pentru oportunitatea oferită de club. A fost experiența în care am intrat ca un idealist și am încheiat ca un profesionist care a avut oportunitatea de a construi brandul și valoarea comercială a celui mai iubit club din România. Mi-am început această experiență împlinindu-mi visul din copilărie de a înscrie un gol pe Giulești și am continuat punându-mi energia în proiecte care uneori păreau imposibile. Am avut onoarea să construiesc, alături de o echipă excepțională de colegi, voluntari și parteneri, un cadru de excelență operațională — un loc în care ideile puteau fi puse la lucru, iar impactul lor se vedea imediat în tribune și în modul în care brandul era perceput în afara stadionului. Le mulțumesc. Am reușit să evoluăm constant și să ridicăm standardele de la sezon la sezon.

Am văzut fani care, pentru prima dată, simțeau că experiența din stadion era la înălțimea iubirii lor pentru club. Acela a fost KPI-ul nostru real. A fost o reală plăcere să văd echipa de comunicare, echipa comercială, echipa sportivă, echipa stadionului, echipa de securitate și cea de voluntari ca un mecanism viu, care evoluează cu fiecare meci, fiecare proiect și fiecare sezon, cu implicare și fără ezitare. Le sunt recunoscător lui Mircea și colegilor care, în pofida adversităților, și-au păstrat direcția, valorile și dorința de a face un Rapid mai bun, mai puternic, mai iubit”, a scris Daniel Carciug pe profilul său de Facebook.

Promisiunea făcută de Daniel Carciug

Daniel Carciug promite că va reveni în Giulești, însă ca suporter: „Închid acest capitol înțelegând că, într-o echipă reală, 1+1 devine mai mult decât 2 și oamenii sunt singurul sistem care contează. Pentru toate motivele de mai sus, am considerat că rolul meu ca lider este să nu fac compromisuri atunci când standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate și distanțele de viziune cresc.

Las loc celor care pot continua să dezvolte clubul în acest context. Sper ca echipa executivă, operațională și sportivă să continue să crească performanța pe toate planurile și să ducă Rapid la adevăratul său potențial. Fanii și partenerii merită acest lucru. Rapid este un club special, cu o energie unică. Voi rămâne atașat și, din când în când, voi reveni în tribună alături de prieteni, așteptând cu entuziasm următorul gol. În continuare, voi fi implicat în proiecte care caută rezultate, performanță și excelență în relația dintre cluburi, fani și parteneri”, a conchis Daniel Carciug.

