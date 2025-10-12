Sport

A plecat din cantonamentul naționalei după ce nu a prins lotul! Federația a reacționat imediat

Preliminariile pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic sunt pline de surprize, uneori neplăcute pentru jucători, care sunt nevoiți să privească din tribune anumite meciuri.
Mihai Alecu
12.10.2025 | 19:26
Berke Ozer și-a luat bagajele și a plecat acasă din cantonamentul Turciei

Berke Ozer a plecat din cantonamentul naționalei Turciei, asta după ce nu a fost inclus în lotul echipei pentru meciul cu Bulgaria, câștigat cu 6-1.

Fotbalistul Turciei a plecat acasă direct de pe aeroport și nu va mai juca în preliminariile Cupei Mondiale

Goalkeeperul a fost deranjat de decizia luată de Vincenzo Montella și a părăsit cantonamentul „fără permisiune” din partea staffului, „Berke Ozer a părăsit centrul nostru de pregătire după revenirea la Istanbul, invocând faptul că nu a fost convocat pentru meciul Bulgaria – Turcia, fără a avea permisiunea staffului tehnic. În timp ce depunem eforturi pentru calificarea la Cupa Mondială, un asemenea comportament este inacceptabil”, a fost comunicatul emis de Federația Turcă de Fotbal, la o zi după meci.

Tehnicianul italian l-a preferat pe portarul celor de la Galatasaray, Ugurcan Cakir, care a fost titlular la partida cu Bulgaria, iar pe banca de rezerve a luat loc goalkeeperul lui Besiktas, Mert Gunok., Astfel, Berke Ozer, care este în prezent legitimat în Ligue 1, la Lille, nu a mai fost trecut nici pe banca de rezerve și a fost lăsat în afara lotului pentru confruntarea din Bulgaria, pe care colegii săi au câștigat-o fără prea mari dureri de cap.

Ce spune Berke Ozer după ce a părăsit cantonamentul naționalei Turciei

Portarul turc a ținut să-și spună public punctul de vedere după scandalul produs luat de decizia sa de a părăsi cantonamentul echipei naționale. Ozer spune că a discutat cu membrii staffului și aceștia au fost informați de hotărârea sa de a nu mai rămâne alături de colegi și pentru meciul pe care Turcia îl va juca pe teren propriu, contra Georgiei, marți.

„Când am văzut lotul pentru meci, am realizat cât de puțin contează discuțiile avute în zilele precedente, iar deciziile luate de către cei care conduc naționala, pe care o reprezint cu mândrie în străinătate, nu au fost pe baza formei sportive. Pentru a nu strica atmosfera la echipă, am discutat acest aspect cu stafful nu înainte de meci, ci după, când ne întorceam la Istanbul. După, cu ‘înștiințarea și permisiunea corpului tehnic și administrativ’, am părăsit cantonamentul”, a stat scris în postarea lui Ozer de pe rețelele sociale.

Berke Ozer are până acum două prezențe în tricoul naționalei Turciei, pentru care a debutat chiar în această vară, în iunie, la amicalul cu Statele Unite. Tot în această vară a prins și transferul la Lille, unde este titular și unul dintre remarcații echipei franceze în actuala stagiune. Totuși, prestațiile sale nu au fost suficiente pentru a-l convinge pe Vincenzo Montella să-l bage în primul 11 înaintea lui Cakir, de la Galatasaray.

