A plecat din România, deși avea contractul cu Rapid pe masă! Dezvăluirile fotbalistului la revenirea în SuperLigă

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Tiago (26 de ani), apreciat pentru sezonul excelent pe care l-a făcut în 2024-2025 la Hermannstadt, a semnat în vară cu FC Argeș. S-a întâmplat după un an plin de evenimente, în care a schimbat două cluburi din campionate diferite. Portughezul s-a trezit într-o realitate pe care nu și-o imagina posibilă cu doar 12 luni înainte, când FCSB, Craiova, Dinamo și Rapid îl urmăreau.

, însă conducerea lui Hermannstadt a optat pentru Ungaria. Maghiarii de la Ujpest au plătit 650.000 de euro pentru serviciile lui Tiago, dar au renunțat la el în ianuarie 2026. O schimbare pe banca tehnică l-a scos din planurile primului 11. Fundașul a trecut la Mantova. Nici aici nu a petrecut mai mult de 6 luni! Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Tiago dezvăluie ce n-a mers în aventura ultimelor 14 luni din cariera sa, și recunoaște atracția pe care o simte pentru publicul din Giulești și de pe Oblemenco.

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De ce n-a ajuns Tiago la Rapid? „Am avut mai multe oferte, dar niciuna nu a mulțumit-o pe Hermannstadt”

Tiago, te-ai întors repede în România. Ce s-a schimbat în anul în care ai lipsit?

– România este una dintre țările mele preferate. Experiența mea la Sibiu a fost incredibilă. Am simțit că liga din România este competitivă. Cred că în ultimii ani a devenit tot mai puternică. Mai ales din punct de vedere tactic.

Ai avut un impact imediat la Hermannstadt, părea că următorul pas pentru tine este la o echipă de top. Ai plecat în străinătate, apoi te-ai întors la FC Argeș. Ești mulțumit de alegerea pe care ai făcut-o?

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– Când am aflat că exista posibilitatea de a reveni în România, nu am stat pe gânduri. Este un loc în care am fost foarte fericit și sunt convins că voi fi din nou fericit aici. Hermannstadt a fost o rampă foarte bună pentru mine către cluburi mai mari. Au existat discuții avansate cu mai multe echipe, în special cu cluburile din București. Am primit mai multe oferte, dar, din păcate, niciuna dintre ele nu a fost satisfăcătoare pentru conducerea lui Hermannstadt. Acum, obiectivul meu aici, la Pitești, este să ajungem în play-off, așa cum a reușit echipa și sezonul trecut. Vreau să ajut cât mai mult posibil, să dau pase decisive și chiar goluri. De acolo, toate celelalte vor veni de la sine.

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Te gândești la oportunitățile pe care le-ai ratat? Au fost alegeri greșite?

– În acest moment, sunt concentrat exclusiv pe obiectivele noastre colective, pentru că acestea sunt cele care contează cu adevărat. Nu mă gândesc la altceva.

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Tiago, „înnebunit” după Giulești și Craiova

Care e cel mai dificil adversar pe care l-ai avut în România?

– Sezonul ăsta am avut ocazia să joc doar două meciuri, așa că încă nu cunosc foarte bine loturile. O să-ți spun ceva despre experiența mea anterioară. Unul dintre jucătorii pe care mi-a făcut mare plăcere să-i urmăresc și despre care am considerat că are multă calitate: Alex Mitriță de la Universitatea Craiova.

Ai vreun stadion preferat în România? Ți-a plăcut undeva atmosfera în mod special?

– Îmi place enorm să joc pe arena lui Rapid, pe Giulești. Atmosfera de acolo este incredibilă și am trăit deja această experiență în perioada petrecută la Hermannstadt. Și la Craiova este extraordinar. Nu am neapărat un club sau un stadion pe care să nu-mi placă să joc sau să-mi fie mai greu să o fac. Îmi plac stadioanele cu atmosferă electrică, mă hrănesc din pasiunea fanilor. Vreau să fie cât mai multă pasiune în tribune!

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De ce a schimbat Tiago două cluburi într-un singur an

Ai schimbat două cluburi într-un an. Ești un jucător cu un profil care se caută în Europa. De ce n-ai reușit?

– Am mers la Újpest și am devenit imediat titular. Lucrurile mergeau bine, am jucat mai multe meciuri și am avut câteva evoluții bune. Totuși, antrenorul s-a schimbat repede, iar noul manager a preferat să se bazeze pe jucătorii maghiari pe care îi cunoștea mai bine. În ianuarie, am avut ocazia să fac următorul pas în carieră și să joc într-un alt campionat competitiv, așa că am ajuns la Mantova. Imediat ce am sosit, am început să joc regulat și eram în primul 11, dar, din păcate, am suferit o accidentare care m-a dat înapoi și mi-a rupt ritmul. Cam asta a fost. Când am ajuns la Mantova, echipa era în zona retrogradării. În cele din urmă, am terminat sezonul pe locurile de play-off, ceea ce a fost o mare realizare pentru echipă.

Tiago: „Hermannstadt mi-a dat toți banii, chiar dacă am plecat. Până și primele mi le-a achitat”

Te-a surprins ceva la revenirea în România?

– Nu aș spune că au existat surprize pentru mine. Chiar și atunci când nu jucam aici, urmăream în continuare campionatul. Simt că liga a devenit mult mai puternică, atât din punct de vedere tactic, cât și fizic. Mulți jucători vor să vină aici, iar eu cred că acesta este un semn pozitiv pentru campionat. Cred că liga este foarte competitivă și că nu există meciuri ușoare.

Îmi place foarte mult expunerea pe care SuperLiga o poate oferi și oportunitățile pe care le poate crea ca rampă către următorul nivel. În decursul unui an, am avut ocazia să mă transfer la Újpest și apoi să joc în liga a doua din Italia. Așa că știu că lucrurile se pot mișca rapid atunci când ai evoluții bune. Dacă vom face o treabă bună aici, cred că se pot întâmpla lucruri bune și pentru mine. Dar, deocamdată, concentrarea mea este pur și simplu pe munca de zi cu zi și pe a ajuta echipa cât pot de mult.

Este întoarcerea în România un pas înapoi pentru Tiago? Răspunsul fotbalistului

Cum vezi situația lui Hermannstadt? Sunt mulți jucători și foști angajați care au de recuperat sume mari de la club. Este și cazul tău?

– Sunt foarte trist în legătură cu situația de la Hermannstadt. Orașul Sibiu merită mai mult. Este un club pentru care voi avea întotdeauna o afecțiune specială. Sibiul este cu siguranță un oraș pe care mi-ar plăcea să-l vizitez din nou. De asemenea, am o apreciere specială pentru suporteri, care m-au susținut pe tot parcursul sezonului și au fost mereu alături de echipă și de mine. În ceea ce privește restanțele, clubul mi-a plătit tot ce îmi datora. Chiar și după ce am plecat, mi-au făcut plăți și mi-au achitat toate salariile și primele restante.

Vezi întoarcerea în România ca pe un pas înapoi? Cât de sus crezi că mai poți ajunge ca fotbalist?

– Nu! Deocamdată, concentrarea mea este pe munca de zi cu zi. Nu mă gândesc la viitor. Cred că munca pe care o depun în fiecare zi va determina ce va aduce viitorul. Singurul meu obiectiv este să ajut echipa. Toate celelalte vor veni de la sine.